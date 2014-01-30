به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عمادی چهارشنبه‌شب در حاشیه نشست هماهنگی برنامه‌های دهه فجر در گفتگو با خبرنگار با اشاره به برنامه های اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در دهه فجر اظهار داشت: همزمان با دهه فجر 16 برنامه مختلف فرهنگی ورزشی در شهرها و روستاهای شهرستان گناوه برای پاسداشت این روزهای ماندگار، تاریخی و خجسته اجرا می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه گفت: برنامه های فرهنگی ورزشی این اداره برای گرامیداشت دهه مبارک فجر در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.

عمادی به تشریح برنامه فرهنگی ورزشی در بخش آقایان پرداخت و ادامه داد: این برنامه ها شامل برگزاری مسابقات کونگ فو کمربند طلایی در سالن شهید عباسی، مسابقات فوتسال محلات در سالن نفت و مسابقات رزمی در سالن شهید عباسی هر سه در 18 بهمن ماه است.

وی اضافه کرد: برگزاری مسابقات شطرنج در 21 بهمن ماه در سالن شطرنج، مسابقات فوتسال دانشجویی در سالن دانشگاه پیام نور، مسابقات والیبال پایگاه های مقاومت بسیج، مسابقات پینگ پنگ پایگاه های مقاومت بسیج روستایی، مسابقات تکواندو در 24 بهمن ماه در سالن رزمی و کوهپیمایی عمومی در اردوگاه گماران از دیگر برنامه های این اداره در دهه فجر است.

برگزاری مسابقات هندبال چند جانبه بانوان/اعزام تیم کوهنوردی بانوان

عمادی به تشریح برنامه فرهنگی ورزشی در بخش بانوان پرداخت و افزود: برگزاری مسابقات هندبال چند جانبه بانوان در سالن شهید عباسی و برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی بانوان در همین سالن در 10 بهمن ماه از جمله برنامه هایی است که توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در دهه فجر اجرا می شود.

وی بیان داشت: همچنین برگزاری پیاده روی بانوان در 15 بهمن ماه ساعت 7.30 از مقابل تالار هنر، برگزاری مسابقه اسکیت قهرمانی استان بوشهر در 24 بهمن ماه در پیست اسکیت گناوه و برگزاری مسابقه تکواندو بانوان در 24 بهمن ماه دیگر برنامه های این اداره در دهه فجر است.

وی از اعزام تیم های ورزشی خبر داد و تصریح کرد: اعزام تیم کوهنوردی بانوان در 17 بهمن ماه به شهرستان کنگان و برگزاری اردوی فرهنگی ورزشی به جزیره قشم در استان هرمزگان پایان بخش برنامه های ما در بخش بانوان به مناسبت دهه مبارک فجر خوهد بود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه گفت: امیدواریم بتوانیم با برگزاری این برنامه ها سهم کوچکی در گرامیداشت دهه مبارک فجر در این شهرستان داشته باشیم و این برنامه موجبات رضایت ورزشکاران شهرستان را فراهم کند.