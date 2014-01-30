کنسرت گروه موسیقی محلی شالو در گناوه برگزار می شود

حسین رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: گروه موسیقی محلی شالو استان بوشهر از گروه های مطرح موسیقی محلی در سطح کشور است.

مسئول انجمن موسیقی گناوه گفت: این گروه توانسته در سالیان اخیر در میان گروه های موسیقی محلی کشور به خوبی در خشیده و با اجراهای پر مخاطب خود در سایر استان های کشور سفیر فرهنگی خوبی برای استان بوشهر باشد.

رئیسی با توجه به این کنسرت ادامه داد: قرار است که این کنسرت در دو سانس و در ساعت 6 تا 8 و 8 تا 10 در سالن مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه پنجشنبه این هفته برگزار شود.

وی اضافه کرد: اینک که در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم، انجمن موسیقی گناوه نیز تلاش دارد تا با برگزاری این کنسرت نقشی هر چند کوچک در فراهم سازی زمینه نشاط و شادی در این روزهای خجسته داشته باشد.

رئیسی تصریح کرد: گروه موسیقی محلی شالو به سرپرستی و خوانندگی عبدالله مقاتلی مطلق از هنرمندان برجسته موسیقی محلی استان بوشهر است و برای برگزاری این کنسرت در شهر گناوه تبلیغات مناسبی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: چندی پیش نیز انجمن موسیقی گناوه در همکاری مشترک با موسسه فرهنگی هنری سارنگ شیراز اقدام به برگزاری کنسرت موسیقی با حضور علیرضا روزگار از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ کشور کرد.

رئیسی تاکید کرد: گروه شالو سال گذشته نیز در گناوه کنسرت اجرا کرد که با استقبال گسترده علاقمندان به موسیقی در شهرستان گناوه مواجه شد و ما در انجمن موسیقی گناوه افتخار داریم که در راستای اعتلای موسیقی محلی استان خود گام بر داریم.

مسئول انجمن موسیقی گناوه در پایان گفت: انجمن موسیقی گناوه تلاش دارد تا با حضور و اجرای گروه های مطرح موسیقی محلی و پاپ در زمینه رشد هنر موسیقی در شهرستان گناوه حرکت کند و علاوه بر آن موجبات نشاط و شادی را در جامعه فراهم سازد.