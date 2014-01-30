بیش از 100 برنامه دهه فجر در روستاهای بخش ریگ اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بازیاری در نشست با دهیاران روستاهای بخش ریگ شهرستان گناوه در سالن اجتماعات این بخشداری اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با توجه به اين فرمايش حضرت امام خميني (ره) "ملتي كه شهادت دارد اسارت ندارد" دنيا را متحول و جبهه جديدي عليه استكبار و غرب باز كرده است.

بخشدار ریگ شهرستان گناوه گفت: تا زماني كه در مسير حضرت امام (ره) و شهداء هستيم و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه ما وجود دارد، هيچكس نخواهد توانست بر اين مملكت چيره شود.

وی با استناد به سخن یکی از تحلیل گران غربی در مورد انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: يكي از تحليل گران غربي معتقد است چه بخواهيم و چه نخواهيم انقلاب اسلامي ايران يك تحول فرهنگي است كه دنيا را تحت تأثير خود قرار داده است.

بازیاری ادامه داد: در دهه فجر بايد از همه ظرفيت ها و فرصت هاي اين دهه فرخنده برای ترويج و تبيين آرمان هاي انقلاب اسلامي و ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي استفاده شود.

وی اضافه کرد : در این دهه خجسته باید به تعميق بصيرت و تبيين انديشه هاي بي بديل امام و رهبري و تبيين نقش حضرت امام (ره) در هدايت جامعه پرداخته شود.

بازیاری با اشاره به ضرورت گسترش شادی در این دهه در سطح روستاها خاطر نشان ساخت: بايد بستر مناسب برای تزريق شادي و نشاط در جامعه و بين مردم با حفظ همه هنجارها و ارزش هاي انقلاب اسلامي در سطح روستاها فراهم شود.

وی تصریح کرد: براساس برنامه هاي اعلام شده از سوي دهياران و شوراهاي محترم 27 روستاي بخش ريگ تا كنون بيش از يكصد ويژه برنامه براي ايام الله دهه مبارك فجر در نظر گرفته شده است.

بخشدار ریگ شهرستان گناوه در پایان با اشاره به برخی از این برنامه ها گفت: اجراي جشن هاي سريالي توسط فرهنگسراي بندر ريگ در روستاها، اجراي جشن انقلاب، برگزاري مسابقات ورزشي، برگزاري بازي هاي بومي و محلي، برگزاري محافل انسي با قرآن و برگزاري مسابقات فرهنگي هنري از جمله اين برنامه ها است.