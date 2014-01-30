اقدام شگفت انگیز یک معلم برای کمک به دانشگاه/ نماینده ایران در میان دانشگاه های سبز دنیا

پنجشنبه های تعطیل و غیر تعطیل

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه هنوز در آموزش و پرورش بر سر تعطیل بودن یا تعطیل نبودن پنجشنبه ها بحث و جدل ادامه دارد اما دانشگاه آزاد با صدور بخشنامه ای اعلام کرد : با توجه به ضرورت ایجاد امکان همسازی اساتید سایر دانشگاه ها با واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و فراهم آوردن فرصت بیشتر برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان در این دانشگاه، واحدها و مراکز آموزشی به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی، نسبت به فعال سازی واحدها و مراکز آموزشی در روزهای پنج شنبه با رعایت 44 ساعت کارکرد هفتگی کارکنان دانشگاه اقدام کنند.

بر اساس این بخشنامه ساعات کاری واحدها و مراکز آموزشی در روزهای شنبه تا چهارشنبه 7/30 تا 15 و روزهای پنجشنبه 7/30 تا 13 تعیین شده است و ساعات کارکرد مازاد بر آن در صورت نیاز و ضرورت به همکاری آنان به عنوان حداکثر 120 ساعت محاسبه می شود.

آمریکا، کانادا و انگلیس سه کشور اصلی مقصد نخبگان ایرانی

دکتر سعید سهراب پور- قائم مقام بنیاد ملی نخبگان معتقد است بیشترین نخبگان ایرانی در 3 کشور آمریکا، کانادا و انگلیس هستند که ما با این کشورها رابطه سیاسی نداریم که این امر موجب شده است که ایجاد ارتباط با این نخبگان به راحتی صورت نگیرد.

سهراب پور با بیان اینکه به دلیل وجود امکانات مالی، شغلی، رفاه زندگی و امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگا‌ههای خارج بسیاری از نخبگان تمایل به برگشت ندارند ولی در عین حال تعدادی از آنها به کشور برمی‌گردند، اضافه کرد: اخیرا لیستی را تهیه کردیم که نشان می‌دهد 30 نفر از دارندگان مدال طلای بین المللی المپیاد دانشجویی در کشور هستند.

ماجرای دومین فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاهها و واکنش مرکز جذب به وضعیت متقاضیان

دومین دوره فراخوان سال 92 دانشگاههای کشور در سامانه جذب وزارت علوم در حالی از دوم بهمن ماه آغاز شد که اعلام نیاز دانشگاه ها هنوز بر روی سایت قرار نگرفته بود. با وجود اینکه اعلام شده بود پرداخت الکترونیکی و تعیین اولویت توسط داوطلبان طی روزهای 8 تا 23 بهمن ماه انجام می شود اما اعلام نیازها مشخص نبود. پس از تماس متقاضیان و ابراز گلایه از پاسخگو نبودن مرکز جذب، دکتر امین حکیم معاون مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم با بیان اینکه جهت ثبت نام و تکمیل اطلاعات در این مرحله نیازی به پرداخت هزینه نیست، به این موضوع پاسخ داد.

وی افزود: پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام در مرحله انتخاب اولویت ها توسط متقاضیان صورت می گیرد. انتخاب اولویت ها توسط متقاضیان جذب از سه شنبه 8بهمن ماه آغاز می شود و این اولویت‌ها براساس جدول نهایی اعلام نیاز دانشگاه‌ها نهایی شده و متقاضیان می توانند اولویت های سه گانه خود را از روی اعلام نیاز دانشگاه ها انتخاب کنند.

کشف فرمول نمره دهی به داوطلبان کنکور دکتری

دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات نمره دهی آزمون دکتری در بخش کتبی و سوابق علمی را اعلام کرد و گفت: سوابق علمی شامل سوابق آموزشی، سوابق پژوهشی و مصاحبه حضوری است که با نمره ازمون کتبی جمع می شود و نمره نهایی داوطلب را می سازد.

وی افزود: در نهایت مقرر شد وقتی داوطلب به دانشگاه معرفی می شود 30 درصد نمره آزمون کتبی و 70 درصد نمره سوابق عملی به صورت 21 درصد مصاحبه حضوری، 21 درصد سوابق آموزشی و 28 درصد سوابق پژوهشی را کسب خواهد کرد.

ثبت نام 435 هزاردانشجوی متاهل برای دریافت سبد کالا

منصور حبیب پور گودرزی معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: 435 هزار دانشجوی متاهل برای دریافت سبد کالا در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: لیست دانشجویان نهایی و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده لیست مذکور با لیست سرپرست خانوار هدفمندی یارانه ها تطبیق داده می شود.

اهدای پیکر یک معلم برای آموزش پزشکی

یک معلم پیشکسوت پیکر خود را برای آموزش دانشجویان به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد. مرحومه پروانه نویسی وصیت کرده بود پیکرش برای پیشرفت آموزش پزشکی به گروه آناتومی دانشگاه اهدا شود تا در تشریح و آموزش دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر غلامرضا حسن زاده مدیر گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در سخنانی در این مراسم یادآور شد: انسان از زمانی که با درد آشنا شد به فکر درمان آن درد افتاد ، با وجود اینکه کار انسان هایی که به عنوان پزشک به درمان درد انسان پرداختند ارزشمند است اما از آن ارزشمندتر انسان هایی هستند که برای پیشبرد دانش پزشکی خود را فدا می کنند.

یک دانشگاه ایرانی در میان دانشگاه های سبز دنیا

دانشگاه زنجان بر اساس رتبه بندی " گرین متریک"، در میان 301 دانشگاه جهان به عنوان یکی از سبزترین دانشگاههای جهان، شناخته شد. در چند سال اخیر، فعالیتهای مختلف زیربنایی که در دانشگاه زنجان در جهت حمایت از محیط زیست و سرسبزی آن انجام گرفته است از چشم آمار Greenmetric دور نمانده و این امر سبب شده تا این دانشگاه در لیست سرسبزترین دانشگاه‌های دنیا قرار گیرد و در گزارش "سبزترین دانشگاه جهان" در بین 301 دانشگاه دنیا، رتبه امیدبخشی را کسب کند.

رده ‌بندی ""Greenmetric از سال 2010 میلادی از سوی دانشگاه دولتی اندونزی انجام می‌شود. در آخرین رده ‌بندی اعلامی از سوی این دانشگاه در سال 2013 میلادی اطلاعات 301 دانشگاه در 61 کشور جهان در بخش‌ هایی نظیر وضعیت و زیرساخت، انرژی و تغییرات جوی، مدیریت پسماندها، مصرف آب، حمل و نقل و آموزش و با بهره‌گیری از اطلاعات اخذ شده آنلاین از سوی این مؤسسات گردآوری کرده است.

اقدام ناجوانمردانه ISI در قطع دسترسی ایران به منابع الکترونیک

دکتر شاهین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه قطع بودن دسترسی به منابع الکترونیک یکی از مهمترین مشکلات جاری پژوهش کشور است، گفت: قطع دسترسی دانشگاه ها به منابع و مجلات الکترونیک خارجی بزرگترین صدمه را به رشد پژوهش کشور وارد کرده است.

وی افزود: واقعیت این است که اشتراک هر جایی را که بخواهیم بگیریم باید ابتدای سال پول اشتراک آن را پرداخت کنیم اما بخش هایی مانند ISI ناجوانمردانه و به دلیل مسائل سیاسی ما را تحریم کرده اند و در این مورد بحث مالی مطرح نبود.

شکایت شریفی ها از "مدرسان شریف"

دانشگاه صنعتی شریف در حال جمع آوری و بررسی شکایت دانشجویان و اساتید از موسسه آموزش عالی مدرسان شریف است. این موضوع به دلیل مشکلاتی که موسسه مدرسان شریف برای دانشجویان به وجود آورده بود.

براساس اعلام دانشگاه شریف، "استادان، دانشجویان و نخبگان عزیز این دانشگاه که حقوق یا منافع آنها به دلیل تخلفات موسسه علمی، آموزشی مدرسان شریف پایمال یا تضییع گردیده، می‌رساند در اسرع وقت گزارشات و شکایات خود را به دفتر حقوقی و امور قرادادهای دانشگاه ارائه و از مشاوره حقوقی کارشناسان حقوقی دانشگاه بهره مند شوند. این در حالی است که موسسه مدرسسان شریف یک موسسه آموزش عالی است که در زمینه برگزاری کلاس های آمادگی آزمونهای ارشد، دکتری و پیام نور فعالیت می‌کند.