برپايي نمايشگاه كتاب فرصتي براي ارائه افكار فرهنگي است

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری چهارشنبه شب در حاشيه بازدید از يازدهمين نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان، با بیان اینکه نمایشگاه کتاب هرمزگان در سطح بسیار خوبی برگزارشد، عنوان کرد: کتاب های ارائه شده و تعداد ناشران حاضر در این نمایشگاه در حد انتظار و قابل قبول بود و فرصت خوبی برای مردم فرهنگ دوست هرمزگان ایجاد شد تا به کتاب های خوب دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه کتاب فرصت بسیار مناسبی برای عرضه افکار فرهنگی مختلف است و با فراهم شدن زمینه حضور ناشران مختلف، غنای نمایشگاه بیشتر شده و میزان استقبال و فروش کتاب نیز افزایش خواهدیافت.

استاندار هرمزگان نقش نمایشگاه کتاب را در تشویق مردم به سمت مطالعه اساسی و مهم برشمرد و افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در تقویت زمینه مطالعه بسیار مهم است و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

جادری تصریح کرد: همچنین نقش نمایشگاه در ترویج و گسترش و معرفی فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی اساسی است و باید شرایطی ایجاد شود تا زمان برپایی چنین نمایشگاه هایي بیشتر شده تا مردم استفاده و بهره بیشتری از آن ببرند.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه مردم هرمزگان نیز با استقبال گسترده خود از نمایشگاه کتاب از فرصت ایجاد شده به خوبی استفاده کردند و در مجموع روند برپایی نمایشگاه رضایت بخش بود.

استاندار هرمزگان در آخرين روز برگزاري نمايشگاه كتاب هرمزگان براي دومين بار از اين نمايشگاه بازديد كرد.

یازدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان از تاریخ سوم تا نهم بهمن ماه امسال در محل برگزاری دائمی نمایشگاه های بندرعباس واقع در چهارراه جهانبار برگزار شد.