پنج کانون فرهنگی هنری در پارس آباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت مونسی عصر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید ارشاد اسلامی شهرستان پارس آّباد گفت: در حال حاضر 40 کانون فرهنگی هنری در پارس آباد وجود دارد که با فعالیت کانون های جدید طی اینده ای نزدیک این تعداد به 45 کانون افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به استعدادهای بالقوه فرهنگی هنری در پارس آباد، خواهان برنامه ریزی مدون در جهت رشد بیش از پیش تمام آیتم های کلیدی فرهنگ و ارشاد اسلامی در این منطقه مرزی شد.

معاون فرهنگی هنری ارشاد اسلامی استان با بيان اين كه فعاليت در حوزه فرهنگ و هنر مسئوليتي حساس است، افزود: اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري نيازمند برنامه‌ريزي منسجم، همكاري و بهره‌مندي از امكانات است.

وی با اشاره به پیشتازی پارس آباد در زمینه تئاتر استان تصریح کرد: انتظار داریم با حضور رئيس جديد شاهد تحول و توسعه در عرصه فرهنگ و هنر منطقه باشیم.

فرماندار پارس آباد نیز در این مراسم پويايي کارهاي فرهنگي و هنري را در گرو همدلي و مشارکت همه نهادها و انجمن هاي فرهنگي و هنري اين شهرستان دانست.

ولی کریمی از کمبود نیروی انسانی در این نهاد فرهنگی و هنری شهرستان انتقاد و بر ضرورت جذب و بکارگیری نیروهای ماهر و کارشناس در اداره ارشاد اسلامی و تقویت نیروهای موجود تاکید کرد.

در پایان این مراسم یوسف روزگاری به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان پارس آباد معرفی شد.