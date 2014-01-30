بایرن با پیروزی مقابل اشتوتگارت باز هم رکورد شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن به دلیل حضور در رقابتهای جام باشگاه های جهان دیدار هفته هفدهم مقابل اشتوتگارت را از دست داد و به همین دلیل چهارشنبه شب این دیدار عقب افتاده در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه مرسدس بنز آره نا در شهر اشتوتگارت برگزار شد.

در این بازی ابتدا وداد ایبسویچ مهاجم اشتوتگارت در دقیقه 29 تیم میزبان را پیش انداخت اما بایرن مونیخ در دقیقه 76 توسط کلودیو پیزارو نتیجه را به تساوی کشاند. در دقیقه 90 بازی هم تیاگو آلکانتارا با یک ضربه قیچی برگردان دومین گل شاگردان پپ گواردیولا را به ثمر رساند تا نوار پیروزی های پیاپی باواریایی ها ادامه داشته باشد.

بایرن اکنون با 13 امتیاز بیشتر از بایر لورکوزن رده دومی و 18 امتیاز بیشتر از دورتموند رده سومی در صدر جدول رده بندی بوندسلیگا قرار دارد.

باواریایی ها با این پیروزی اکنون 43 بازی بدون شکست را تجربه می کند. آنها یک رکورد خارق العاده دیگر هم از خود به جای گذاشتند: گلزنی در 27 بازی پیاپی خارج از خانه، رکوردی که پیش از این در اختیار هامبورگ بود اما بایرن آن را شکست.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 50 امتیاز

2- بایرلورکوزن 37 امتیاز

3- دورتموند 33 امتیاز

4- مونشن گلادباخ 33 امتیاز

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16- هامبورگ 16 امتیاز

17- نورنبرگ 14 امتیاز

18- آینتراخت برانشوایگ 12 امتیاز