حق مردم است در حوادث کمترین آسیب را ببینند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد موسوی در دیدار با رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به خسارت ناشی از حوادث ساختمانهای غیر ایمن، افزود: شرایط باید به گونه ای فراهم شود که مردم در حوادث با کمترین آسیب مواجه شوند و در واقع ما زبان گویای مردم در استیفای حقوقشان باشیم.

موسوی افزود: ما باید دایره فعالیت جمعیت را فراتر از مقابله با حوادث ببینیم و این موضوع به حدی اهمیت دارد که در مرحله پیشگیری از حوادث یکی از وظایف اصلی جمعیت های هلال احمر مدافع گری از حقوق مردم محسوب می شود و این مدافعه گری حتی باید به عنوان شعار امداد و نجات نیز در نظر گرفته شود، چرا که یکی از وظایف هلال احمر در کنار وظیفه پاسخگویی به حوادث، مدافعه گری از حقوق مردم است.

برنامه ریزی برای افزایش حقوق کارکنان امدادی تا سال آینده

دبیر کل جمعیت هلال احمر با تاکید بر دشواری فعالیت امدادگران و کارکنان سازمان امداد، گفت: با توجه به برنامه های در نظر گرفته شده در بحث مالی، تا سال آینده افزایش حقوق کارکنان امدادی به ویژه در حوزه عملیاتی را شاهد خواهیم بود.

موسوی تصریح کرد: امداد و نجات یکی از حوزه های مهم جمعیت محسوب می شود که باید تحول اساسی در آن صورت گیرد و با دید عمیق تر نسبت به پیرامون آن نگاه کرد و در واقع برنامه ریزی برای سازماندهی نیروی انسانی و تجهیزات با رعایت استانداردها صورت گیرد.

وی در ادامه به لزوم تقویت همه استانها در زمینه پوشش حوادث طبیعی به عنوان یکی از دستاوردهای تحول در حوزه امداد و نجات اشاره کرد و گفت: باید تجهیزات و آموزش ها در استان ها به گونه ای لحاظ شود که هر استانی در زمان وقوع حادثه طبیعی پاسخگوی نیازهای اولیه مردم باشد و دخالت استان های معین در ساعت اولیه بعد از وقوع حادثه کمتر شود و نیاز به خدمات خارج از استانی نباشد، تا سرعت پاسخگویی به حوادث افزایش یابد.

لزوم شاخص محور شدن فعالیتهای امدادی

دبیر کل جمعیت هلال احمر بر شاخص محور شدن فعالیتهای امدادی تاکید کرد و افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که باید برای تحول اساسی در سازمان امداد و نجات لحاظ شود، ایجاد شاخصه های ارزیابی در همه فعالیت ها است.

موسوی با اعلام آمادگی در خصوص تدوین ضوابط و قوانین مورد نیاز برای بستر سازی مناسب جهت پاسخگویی به موقع به حوادث، خاطر نشان کرد: با توجه به تلاشهای در حال انجام امیدوارم آینده خوبی در انتظار حوزه امداد و نجات باشد و البته باید در نظر داشت که لازمه رسیدن به این موفقیتها، ارائه طرحها و برنامه ریزیهای فکورانه است.

وی در ادامه به لزوم واقع گرایی در آمار دهی مدیران اشاره کرد و گفت: مدیران حوزه های مختلف جمعیت باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.