نماد جدید سازمان نظام پزشکی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماد جدید سازمان نظام پزشکی در نخستین همایش علمی جامع شاغلین حرفه‌های پزشکی که از روز گذشته در مرکز همایشهای بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد، رونمایی شد.

نماد جدید سازمان نظام پزشکی با حضور دکتر علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی، دکتر ایرج فاضل، وزیر اسبق بهداشت، دکتر رضا ملک‌زاده، معاون علمی و تحقیقات فناوری وزیر بهداشت، دکتر محمود فاضل، نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین میرجلال‌الدین کزازی، استاد پیشکسوت عرصه ادبیات رونمایی شد.

لگوی جدید سازمان نظام پزشکی با محوریت سیمرغ، پرنده اساطیری ایران و باستان طراحی شده است.

در حاشیه برگزاری این مراسم دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه سیمرغ نمادی از خردورزی و درمان‌گری در کشور ماست، گفت: درواقع سیمرغ به نوعی نماد فرهنگی جامعه پزشکی محسوب می‌شود و نمایانگر پیشگامی ایرانیان در عرصه سلامت است.

وی ادامه داد: ما به جستجوی یک نشان و نماد فرهنگی برای جامعه پزشکی بودیم که امروز معرفی آغازین آن انجام شد و در مراسم روز پزشک سال آینده لوگوی جدید ارائه خواهد شد.