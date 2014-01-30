پزشکان سودجو مسئولان وزارت بهداشت را تهدید کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول خضری در حاشیه نخستین همایش علمی جامع شاغلین رشته های پزشکی، به موضوع انتشار فهرست پزشکان زیرمیزی بگیر اشاره کرد و افزود: لیست 14 نفره پزشکان زیر میز بگیر توسط خود وزارت بهداشت تهیه و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معرفی شد. اما جالب آن است که این پزشکان حتی مسئولان وزارت بهداشت را هم تهدید کردهاند .
وی با بیان اینکه بخشی از این بیماران که توسط پزشکان یاد شده تحت عمل جراحی قرار گرفتهاند، عنوان کردهاند که تنها میخواستند پزشک خوبی داشته باشند، گفت: آنها به بیماران گفته بودند اگر مسئله گرفتن مبلغ اضافه جایی درز کند، دیگر معاینه شان را ادامه نمیدهند.
خضری با اعلام این مسئله که حتی این پزشکان زیر میزی بگیر معاون درمان وزارت بهداشت را هم برای اعلام اسامی تهدید کردهاند، گفت: آنها به دکتر رضوی گفته بودند در عرض چند ثانیه وی را از مسئولیت پایین میآورند و با وی برخورد میکنند.
وی با بیان اینکه وزیر بهداشت قول قاطع داد که کمیته مشترک بین کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت برای برخورد جدی، سریع و فوری با خاطیان زیر میزی بگیر تشکیل شود، گفت: علاوه بر این یکی از وظایف ذاتی سازمان نظام پزشکی نیز نظارت بر سازمان است. ما وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی را به مجلس فرا خواندیم و در یک جلسه سه ساعته که بسیار پرحاشیه هم بود، در این باره صحبت کردیم و از آنها پرسیدیم که چرا با این موضوع برخورد نکردید.
خضری ضمن تاکید بر اینکه اگر با دانه درشتهای جامعه پزشکی برخورد قاطع و جدی نظیر لغو پروانه صورت پذیرد، بسیاری حساب کار دستشان میآید، گفت: اگر پروانه یک پزشک معروف حتی برای یک ساعت هم لغو شود، موج آن چنان در رسانهها و در بین مردم میپیچید که اعتبار وی برای همیشه خدشهدار خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دانه درشت های جامعه پزشکی همین 14 نفر هستند، گفت: ما انتظارمان این است که وزارت بهداشت اگر واقعا کسی تخلف کرده نامش را اعلام کند. البته نام حداقل 30-20 نفر در جلسه مشترکی که داشتیم، برده شده است و قرار است در کمیته ویژهای که در سازمان نظام پزشکی تشکیل شده، پرونده این افراد نیز مورد رسیدگی قرار بگیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اعلام نشدن اسامی پزشکان خاطی تنها یک دلیل داشت، گفت: آن دلیل این بود که این افراد هنوز به دادگاه نرفتهاند و پرونده آنها منتج به صدور رای نشده و اگر قبل از اثبات جرم، اسامی آنها اعلام میشد، میتوانستند شکایت کنند.
وی با بیان اینکه دکتر زالی به ما اعلام کرد که پرونده حدود 8 نفر از این افراد بررسی و منتج به صدور رای شده است اما آن را رسانهای نکردهاند، گفت: حتی به ما اعلام کرد که مطب یک تن از این پزشکان متخلف بسته شده است و وی شخصی بوده که کسی در دورههای قبل نمیتوانسته مطب وی را بندد. وی نظام پزشکی را هم تهدید کرده بود.
خضری با تاکید بر اینکه باید برای بررسی این موضوعات یک پشتوانه قوی قضایی وجود داشته باشد در پاسخ به این پرسش که یکی از اعضای سازمان نظام پزشکی در مصاحبههای خود اعلام کرده بود که علنی شدن اسامی این پزشکان باعث مهاجرت آنها از ایران خواهد شد، گفت: مگر از ابتدای انقلاب تاکنون فرار مغزها کم داشتهایم. البته از این موضوع دفاع نمیکنیم و بابت آن متاسف هستیم. اما حاضر هم نیستیم با برخی از این افراد متخلف به این بهانه برخورد نکنیم. ما پزشک متبحر زیادی در جامعه داریم و تلاش میکنیم موضوع تخلفات مربوط به دریافت زیرمیزی را نیز به جدیت پیگیری کرده تا هر چه زودتر منتج به صدور رای و اعلام رسمی رسانهای شود.
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