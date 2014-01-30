آموزش امدادگران هسته ای کلید می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در دیدار با دبیرکل جمعیت هلال احمر با تاکید بر لزوم آموزش امدادگران هسته ای، گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران وجود امدادگران هسته ای متخصص ضروری به نظر می رسد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، افزود: در هفته گذشته در جلسه مشترکی که با آقای صالحی در ساختمان سازمان انرژی اتمی داشتیم، توافق های اولیه مبنی بر آموزش امدادگران هسته ای به صورت تخصصی انجام شده و ضرب العجل یک ماهه برای تدوین پیش نویس تفاهم نامه با این سازمان در نظر گرفته شده است.

کولیوند در ادامه به تصمیم گیری ها برای آموزش خلبانان جوان در حوزه امداد و نجات اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین برنامه هایی که ما در نظر داریم تربیت خلبانان جوان برای جمعیت هلال احمر است که امیدوارم با نظر موافق جمعیت به زودی این برنامه ای از طریق ایجاد مدرسه آموزش خلبانی و یا استفاده از موسسات آموزشی این حوزه که دارای مجوز هستند، به مرحله اجرا برسد.

طراحی برنامه عملیاتی سازمان امداد و نجات

رئیس سازمان امداد و نجات به پیگیری ویژه این سازمان در خصوص طرح مقام شهید و جانباز برای امدادگران حادثه دیده ‏اشاره کرد و گفت: قرار دادن مقام شهید و جانباز برای امدادگرانی که در عملیات ها دچار حادثه می شوند، یکی از مهمترین برنامه های سازمان است که رایزنی های اولیه پیرامون این موضوع انجام شده و امیدواریم با حمایت جمعیت به زودی شاهد این درجه بندی در سازمان امداد و نجات باشیم.

کولیوند در ادامه خواستار توجه ویژه و در نظر گرفتن مزایای خاص برای شاغلان در حوزه امدادی شد و گفت: کارکنان حوزه امداد و نجات در مقایسه با سایر حوزه ها با سختی و و دشواری بیشتری مواجه می شوند و به همین جهت خواستار توجه ویژه برای در نظر گرفتن مزایای خاص تر به افراد شاغل در این حوزه هستم.

وی خاطر نشان کرد: سازمان امداد و نجات همگام با آغاز برنامه ستاد تحول، ایجاد یک برنامه عملیاتی منطبق بر استراتژیک سازمان را در دستور کار خود قرار داد.

کولیوند تصریح کرد: این برنامه عملیاتی در حال حاضر آماده است و با تصویب طرح آن از سوی جمعیت، به مرحله اجرا می رسد.