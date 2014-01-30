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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۱

همتی اعلام کرد:

جشنواره فیلم فجر در شیراز با سازوکاری جدید برگزار می شود

جشنواره فیلم فجر در شیراز با سازوکاری جدید برگزار می شود

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز، گفت: شیراز با سازوکاری جدید به استقبال سال نو سینمایی ایران می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی چهارشنبه شب در حاشیه آیین پایانی چهارمین جشنواره "همه هنرمندان شهر" با اشاره به اینکه 10 بهمن هدیه سال نو سینمایی به مردم است، خاطرنشان کرد: امیدواریم این اقدام دولت در رایگان اعلام کردن تماشای فیلم در 10 بهمن طلیعه ای برای استقبال مردم از فیلم های جشنواره فجر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره جشنواره فیلم فجر، روزانه شش سانس نمایش فیلم از بامداد تا شامگاه در شیراز صورت می گیرد.

همتی، افزود: افزون بر نمایش فیلم ها در سینما، آثار خارجی و بخش کودک و نوجوان نیز در تالار حافظ به نمایش در می آید.

جشنواره فیلم فجر برای سیزدهمین دوره از 15 تا 25 بهمن در شیراز برگزار می شود.

کد مطلب 2224759

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