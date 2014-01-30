70هزار متر مکعب آب در شبانه روز به سد اکباتان همدان وارد می شود

مرتضی عزالدین در گفتگو با مهر گفت: بر اساس گزارش ایستگاه های مبنا، در سطح استان از ابتدای مهرماه تا هشتم بهمن ماه سال جاری به طور متوسط 220میلی متر بارش در سطح استان اتفاق افتاده که اين ميزان بارش در مدت زمان مشابه سال آبي گذشته 163 ميليمتر و در متوسط دراز مدت 154 ميليمتر بوده است.

وي افزود: متوسط بارندگي امسال نسبت به سال قبل 35 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت 43 افزایش را نشان مي دهد.

عزالدین با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش در محدود مطالعاتی نهاوند اتفاق افتاده گفت: ایستگاه وراینه در محدوده مطالعاتی نهاوند با ثبت 290میلی متر بیشترین و ایستگاه خمیگان در محدود مطالعاتی رزن قهاوند با ثبت 183 میلی متر کمترین میزان بارش را تجربه کردند.

عزالدین اضافه کرد : در حال حاضر 810 لیتر در ثانیه معادل 70 هزارمتر مکعب در شبانه روز آب وارد دریاچه سد اکباتان می شود.

وی افزود: در حال حاضر سه ميليون و 100 هزار متر مكعب آب در مخزن اين سد وجود دارد.