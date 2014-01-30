20 فیلم جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان اکران می شود

خسرو بیات در گفتگو با مهر با بیان اینکه بهترین فیلم های روز سینمای ایران در همدان اکران می شود، گفت: با برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان، 20 فیلم از بهترین فیلم های این جشنواره در همدان اکران می شود.

بیات اظهار داشت: 20 فیلم از فیلم های بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن ماه در همدان اکران خواهد شد.

بیات با بیان اینکه امسال بهترین فیلم های جشنواره به استان ها ارسال شده است ادامه داد: روزانه چهار سانس سینما قدس همدان به اکران فیلم های جشنواره اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه مبلغ بلیط های جشنواره برای هر نفر سه هزار تومان است، اضافه کرد: تمامی فیلم های جشنواره با کیفیت دیجیتال برای تماشاگران اکران می شود.

وی با بیان اینکه مردم همدان از برنامه های فرهنگی و هنری استقبال خوبی دارند، عنوان کرد: در این جشنواره بر نقش خانواده و جوانان تاکید شده که امیدواریم در این خصوص به اهداف مورد نظر برسیم.

وی یادآور شد: امسال برای سومین سال پیاپی همدان میزبان فیلم های جشنواره فیلم فجر است و با توجه به استقبال مردمی، این استان برای برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری آمادگی لازم را دارد.

وی تاکید کرد: جشنواره بین المللی فیلم فجر یکی از پر سابقه ترین برنامه فرهنگی کشور محسوب می شود که برای مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و هم اکنون در آستانه سی و دومین دوره این جشنواره هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه ستاد اجرایی جشنواره در همدان با هفت کمیته تشکیل شده است، اظهار کرد: 40 سانس اکران فیلم در سینما قدس خواهیم داشت و مراسم اختتامیه نیز روز 29 یهمن ماه در همدان برگزار می شود .