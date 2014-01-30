سپاه نهاوند 110 برنامه مختلف در دهه فجر برگزار می کند

محسن امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از قیام عاشورا است که با بیدار کردن ملتهای آزاد دنیا، زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت، امام زمان(عج) شده است، در واقع این انقلاب دنباله فرهنگ سیاسی اهل بیت (ع) به شمار می رود لذا وظیفه داریم با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هرچه بیشتر این بزرگواران را به دنیا بشناسانیم.

امیدی گفت: امروز تمام جهان تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران است و نمونه هایی از آن را می توان در خاورمیانه و حتی برخی کشورهای اورپایی و امریکایی مشاهده کرد که البته دشمنان نیز در مقابل برای انحراف افکار عمومی و تخریب مسلمانان، بیکار ننشسته و کشور ما را به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مورد تهاجم قرار دادند.

وی افزود: کارگروه بسیج نهاوند به منظور برگزاری هر چه با شکوه‌تر برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر برنامه‌های ویژه‌ای را با حضور اقشار مختلف بسیج کارگری، بسیج سازندگی، دانش‌آموزی، دانشجویی، اساتید، ادارات، جامعه پزشکی، اقشار، هنرمندان، محلات، نواحی و سپاه روح برگزار می‌کند.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند حفظ و حراست از اندیشه‌های ناب امام خمینی(ره)، تقویت هویت ملی و توسعه انقلاب اسلامی را از راهبردهای محتوایی برنامه‌های دهه فجر انقلاب درنهاوند عنوان و تأکید کرد: دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب و جلوه‌های کارآمدی نظام در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری برای جوانان و نوجوانان تبیین خواهد شد.

محسن امیدی بیان داشت: دیدار بسیجیان با امام جمعه، اعزام اکیپ بهداشتی درمانی به مناطق محروم، گلباران قبورمطهر شهدا و حضور گسترده بسیجیان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، شاخص ترین برنامه های سپاه ناحیه نهاوند در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

امیدی گفت: یکی دیگر از برنامه های سپاه نهاوند درایام دهه مبارک فجر کلنگ زنی سوله ورزشی صالحین روستای جهان آباد در روز 20 بهمن است و صبحگاه انقلاب اسلامی و نواخته شدن زنگ انقلاب در روز 12 بهمن ماه از دیگر برنامه های آغاز دهه فجر است.

وی اظهار داشت: در روز 19 بهمن بیماران می توانند با مراجعه به درمانگاه سپاه به صورت رایگان ویزیت شوند و در طول روزهای دهه فجر نیز بسیجیان با مراجعه به این درمانگاه به صورت رایگان ویزیت می شوند.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند از سرکشی های بهداشتی همراه با دارو وتجهیزات به روستاهای دور افتاده نهاوند خبر داد و افزود: در طول این ایام اکیپ بهداشتی سپاه نهاوند به بعضی از روستاهای دور افتاده اعزام و بیماران را به صورت کاملا رایگان ویزیت ومداوا می کنند وداروها را نیز طبق نسخه و به صورت رایگان در اختیار روستاییان قرار می دهند.