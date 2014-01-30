برگزاری جنگ شادی در ملایر/ قطب منبت کشور نیازمند توجه است

محمد رضا بهاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای بالای شهرستان ملایر در زمینه گردشگری و صنایع دستی بیان داشت: باید توجه بیشتری به بخش صنایع دستی شهرستان و جاذبه های گردشگری صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر ظرفیت گردشگری شهرستان ملایر در بخش صنایع دستی است، ابراز داشت: ملایر به عنوان بزرگترین قطب تولید مبل و منبت، سبد بافی و مروار بافی کشور محسوب می شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملایر با بیان اینکه در این شهرستان در رشته سازهای سنتی هنرمندان خوبی داریم، گفت: هنرمندان رشته سازهای سنتی دارای مهر اصالت یونسکو هستند و در این راستا این بخش نیز بیشتر نیازمند حمایت و احیا است.

بهاری در ادامه به برگزاری جشنواره زمستانی استان اشاره کرد و گفت: این جشنواره فرصتی برای معرفی صنعت گردشگری و جاذبه های استان و شهرستانها است.

وی با بیان اینکه همزمان با این جشنواره در شهرستان ملایر نیز برنامه های مختلفی توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان برگزار می شود، گفت: مهمترین این برنامه برگزاری همایش اکوتوریسم توسط اداره میراث فرهنگی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی ملایر بود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملایر گفت: این همایش با هدف بررسی صنعت اکوتوریسم و موانع گردشگری شهرستان با حضور اساتید و صاحب نظران برگزار شد.

بهاری در ادامه به دیگر برنامه های هفتمین جشنواره زمستانی در شهرستان ملایر اشاره کرد و ابراز داشت: برگزاری تور یک روزه با همکاری دفتر همسفر پارس از جشنواره زمستانی، بازدید از موزه و ارگ باستانی نوشیجان به عنوان تنها اثر معماری دوران مادها از جمله این برنامه ها در ملایر است.

وی از برگزاری جنگ شادی در ملایر همزمان با جشنواره زمستانی استان همدان در ملایر خبر داد و گفت: این جنگ شادی 11 بهمن ماه در سالن سه هزار نفری الغدیر ملایر برای عموم مردم برگزار خواهد شد.