اردوی تیم ملی واترپلوی جوانان ایران آغاز شد

علی سکوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اردوی آمادگی تیم ملی واترپلوی جوانان کشورمان، اظهار داشت: در این اردو که عصر چهارشنبه آغاز شد، 25 نفر از برترین های کشور حضور دارند و تمرینات خود را تا عصر روز جمعه (11 بهمن) ادامه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: عمده دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را نفرات آماده مسابقات قهرمانی کشور که ظهر دیروز در کرمانشاه به پایان رسید، تشکیل می دهند و بقیه نفرات نیز از ورزشکاران آماده کشورمان هستند.

سکوتی همچنین به دعوت از هفت ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی واترپلوی جوانان نیز اشاره کرد و گفت: پارسا حاضری، محمدمهدی حیدری، دانیال بروندی، جواد عباسی، رسول فیض آقایی، عرشیا الماسی و رضا زرآئینه افرادی هستند که از کرمانشاه در اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت.

وی یادآور شد: تمام امکانات لازم برای برپایی اردوی تیم ملی واترپلو جوانان فراهم شده است به گونه ای که ملی پوشان از امکانات موجود ابراز رضایت کردند.

سکوتی همچنین با اشاره به اینکه خود وی یکی از مربیان تیم ملی در این اردو خواهد بود، اظهار داشت: وحید رضایی و رضا مخلفی هر دو از تهران دیگر مربیانی هستند که به اتفاق تمرینات ملی پوشان را زیر نظر خواهیم داشت.

دبیر هیات شنا، شیرجه و واترپلوی کرمانشاه در پایان، گفت: اردوی تیم ملی واترپلوی جوانان به منظور آمادگی هرچه بیشتر ملی پوشان برای حضور در مسابقات آسیایی که در واقع انتخابی رقابت های جهانی ترکیه محسوب می شود، در کرمانشاه برپا شده است.