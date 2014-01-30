بارش پراکنده باران در کرمانشاه آغاز می شود

مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با ورود این سامانه بارشی به جو استان، علاوه بر افزایش ابر در برخی ساعات نیز شاهد بارش های خفیف و پراکنده ای در سطح استان خواهیم بود.

وی یادآور شد: این موج کم دامنه از اواخر امروز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه علاوه بر افزایش ابر در برخی ساعات بارش های خفیف و پراکنده ای نیز برای برخی نقاظ استان خصوصا نواحی شمالی در پی خواهد داشت.

میلادی خاطرنشان کرد: انتظار می رود طی امشب و فردا شب با کاهش نسبی دمای شبانه مواجه شویم و در این مدت شاهد تشکیل مه صبحگاهی بویژه در مناطق مرطوب کوهستانی و گاهی رشد ابر باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: دمای هوای امروز کرمانشاه در گرمترین ساعت روز به 12 درجه سانتی گیراد بالای صفر و امشب در سردترین ساعت به منفی یک درجه خواهد رسید.

میلادی در پایان به بارندگی های چند روز اخیر کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت پاوه با 71 میلی متر و کرمانشاه با 34 میلی متر بیشترین بارش ها را داشتند.