500 دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر اردبیل تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از این مرکز آموزشی به خبرنگار مهر گفت: دانشگاه علمی کاربری در 11 رشته امداد و نجات خدمات آموزشی خود را ارائه می دهد.

وی افزود: این رشته ها شامل کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات، کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی، کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح غیر طبیعی، کاردانی ترمی امداد و سوانح، کاردانی پودمانی امداد و سوانح، کاردانی پودمانی امداد و نجات شهری، کاردانی ترمی امداد و نجات شهری و کارشناسی پودمانی چهار رشته امداد و سوانح، امداد و نجات شهری، اورژانس اجتماعی و مددکاری خانواده است.

به گفته غیبی علاوه بر این در ترم تحصیلی جدید برای اولین بار رشته فن آوری اطلاعات در امداد و نجات در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو جذب خواهد کرد.

برگزاری دوره آموزش تخصصی برای هزار نفر

مدیر کل هلال احمر استان با بیان اینکه هلال احمر به دنبال آموزش عموم شهروندان و توزیع عادلانه فرصتهای آموزشی است، اضافه کرد: در دو سال گذشته برای هزار و 77 نفر آموزش تخصصی و برای 34 هزار و 662 نفر آموزش همگانی برگزار شده است.

غیبی با یادآوری توزیع 145 هزار و 634 حلقه سی دی آموزشی در همین مدت، تصریح کرد: علاوه بر این با برگزاری 73 دوره آموزشی برای سه هزار و 63 داوطلب زمینه آموزش تخصصی این تعداد فراهم شده است.

وی اضافه کرد: در سه سال گذشته دوره آموزشی ویژه جمعیت جوانان برای 61 هزار و 138 نفر در حوزه های ورزش، امداد، مهارت زندگی و فنی و حرفه ای برگزار شده است.