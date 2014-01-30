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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۶

طی هفته گذشته

139 میلیارد ریال در تالار بورس کرمانشاه معامله شد

139 میلیارد ریال در تالار بورس کرمانشاه معامله شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در هفته جاری 139 میلیارد و 860 میلیون ریال در بازار بورس کرمانشاه داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته اخیر مجموعا 34 میلیون و 944 هزار سهم و حق تقدم در تالار بورس کرمانشاه معامله شد که ارزش آن ها به چیزی در حدود 140 میلیارد ریال می رسد.

معاملات این هفته تالار بورس کرمانشاه نسبت به هفته گذشته هشت درصد رشد نشان می دهد.

براساس این گزارش، شرکت های مخابرات، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان و اجاره رایتل بیشترین تقاضای خرید و شرکت های توسعه معادن و فلزات، مخابرات و سرمایه گذاری دارویی تامین بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

همچنین در معاملات این هفته تالار منطقه ای شرکت های اجاره رایتل، سرمایه گذاری دارویی تامین و فولاد خوزستان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است؛ در این هفته تعداد 136کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

کد مطلب 2224773

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