والدین سیم کارت های فرزندان را به نام خود خریداری کنند

به گزارش خبرنگارمهر، هوشنگ پوررضا قلی عصر چهارشنبه در همایش مدیران روابط عمومی و رابطان ادارات و سازمان ها کرمان گفت: والدین باید رفتار و ارتباطات و دوستان فرزندان خود را کنترل کنند تا بتوانند آنها را در مسیر درست هدایت کنند.

وی ادامه داد: همچنین خانواده ها باید سیم کارت های فرزندان خود را به نام خود خریداری کنند تا بتواند در صورت لزوم ارتباطات فرزندان خود زیر نظر داشته باشند.

پوررضا قلی تصریح کرد: افراد باید نسبت به جرائم و عواقب انجام آنها آگاهی بیشتری پیدا کنند و این امر می تواند آمار جرائم را کاهش دهد.

وی اذعان داشت: وقوع جرم در سه مرحله تصمیم گیری، آمادگی برای وقوع جرم و انجام جرم صورت می گیرد که در مرحله نخست با مهندسی فرهنگ فردی و جمعی می توان از آن جلوگیری کرد.

پوررضا قلی اذعان داشت: چنانچه فرزندان براساس اصول اسلامی و اخلاقی تربیت شوند از بروز بسیاری آسیب های اجتماعی جلوگیری می شود.

این مسئول انتظامی گفت: وضع قوانین به منظور تامین امنیت، حفظ رفاه و آسایش مردم انجام می شود و چنانچه افراد به قوانین جامعه احترام گذاشته و آنها را رعایت کنند مطمئنا آسیب های اجتماعی کمتری را شاهد خواهیم بود.

وی همچنین گفت: گاها پلیس با توجه به مشاهداتی که دارد هشدارهایی را در خصوص برخی مسائل می دهد که افراد نباید نسبت به آنها بی تفاوت باشند تا جان و مال آنها به خطر نیفتد.

