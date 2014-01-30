رئیس بسیج دانشجوی دانشگاه آزاد بندرعباس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس صبح پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد وادح بندرعباس با تجلیل از بسیج دانشجویی دانشگاه به عنوان بازوی توانمند حرکت های فکری و انقلابی، بسیجیان را نیروهای مخلصی قلمداد کرد که بدون هیچ چشم داشتی تنها برای خدمت گام بر می دارند و در قبال خدمت خود به هیچ مزد و اجری جز پاداش نیک الهی دست نیاز دراز نمی کنند.

مهدی باقری، بسیج را افشره ملت ایران خطاب کرد و گفت: امروز در هر عرصه ای نیروهای بسیجی که همیشه جز بهترین ها بوده اند با اخلاص تمام تلاش می کنند تا در اعتلای انقلاب اسلامی سهیم باشند.

وی یادآوری کرد که زمانی ملت شریف ایران درگیر جنگ نابرابر با مستکبران و استعمار گران بود ، همین نیرو های بسیجی به جبهه ها شتافتند و از حیثیت ، ناموس و شرف ملت جانانه دفاع کردند و موجبات شکست دشمن را فراهم آوردند و در زمان صلح نیز با حضور در تمام بافت های جامعه همان خدمت را در این جایگاه انجام دادند.

رئیس واحد بندرعباس نقش بسیج دانشجویی را در دانشگاه بسیار مهم خواند و افزود : امروز دشمن تمام سعی و تلاش خود را برای ازبین بردن هویت فرهنگی جوانان بکار گرفته و اگر در این مهم غفلت کنیم بدون شک بازنده این بازی خواهیم شد و لازم است بسیج هوشیار تر از گذشته در دانشگاه ها نقش آفرینی نماید و از هویت این مرزو بوم دفاع کند.

رئیس بسیج دانشجویی استان هرمزگان نیز با تبریک فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی ، بسیج را زاده اندیشه های امام راحل (ره) خواند که به پشتوانه وی با هدف خدمت به ملت و کشور روی کار آمد و با رهبری و راهنمائیهای مقام معظم رهبری (ره ) مسیر افتخار و بالندگی را در پیش گرفته و به عنوان یک نیروی متخصص در همه زمینه فعالیت می کند.

جواد بیژنی رییس بسیج دانشجویی نیز بسیج را نشات گرفته از بدنه و تفکر همان بسیج مردمی خواند که برای بالندگی در عرصه ی علمی و فناوری پا به دانشگاه گذارد تا از دستاوردهای امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی در مراکز علمی کشور دفاع نمایند و به عنوان یک سد فولادین در مقابل هجمه های دشمن ایستادگی کند.

وی یادآوری نمود وقتی هدف خدمت باشد مهم نیست که چه کسی فرمانده و چه کسی سرباز است بلکه مهم ، خدمت کردن است که در هر لباسی و مقامی امکان پذیر است.

بیژنی با قدردانی از خدمات علیرضا صادقی فر رییس بسیج دانشجویی واحد بندرعباس که به عنوان یک نیروی خلاق و تاثیرگذار در عرصه علمی و فرهنگی سالها فعالیت نموده و امروز به پاس فراغت از تحصیل باید جای خود را به یک انسان شایسته و بسیجی خوش فکر دیگری بدهد که همان راه را با قدرت ادامه دهد افزود : از این پس سلیمان لشکری پناه به عنوان رییس بسیج دانشجوی واحد بندرعباس باید این مسوؤلیت مهم را به دوش بکشد.

این مراسم با سخنان صادقی فر رئیس اسبق بسیج دانشجویی واحد بندرعباس ادامه یافت و سپس آقای سلیمان لشکری پناه رئیس جدید بسیج دانشجویی واحد بندرعباس برنامه های خود را در راستای تحقق اهداف بسیج دانشجویی اعلام کرد.