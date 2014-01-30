اجرای طرح مکنا در 1000 کلانتری/ صلح وسازش دو سوم پرونده ها در کلانتری ها

به گزارش خبرنگار مهر،سردار اسماعیل احمدی مقدم روز پنج شنبه در مراسم اختتامیه همایش مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی (مکنا)اظهار داشت: راه اندازی مراکز مشاوره در 600 کلانتری کشور موجب صلح وسازش در دو سوم پرونده های ورودی به کلانتری ها شد. در حال حاضر يک سوم نيروهاي ناجا به جزء مرزباني، آگاهي و راهور در پاسگاه ها و کلانتري ها مشغول خدمت هستند و روزانه پاسخگوي هزاران نفر از شهروندان بوده و خدمات پيچيده اي ارائه مي دهند.

وی با اشاره به اجرای طرح مکنا در هزار کلانتری افزود:این طرح اکنون در 550 کلانتری در مراحل پایانی قرار دارد.البته به استاندارد رساندن فعاليت ها هنوز ادامه دارد؛ مدل ما ، مدلي رقابتي است و الگويي موفق بوده که براي آن هزينه هاي سنگين مالي نيز نکرده ايم، بلکه توانسته ايم از ديگر دستگاه ها نيز در اين راه کمک بگيريم.

رئیس پلیس کشور افزود: مديريت کيفيت قرار نيست تنها در کلانتري ها و پاسگاه ها باشد بلکه اين واحدهاي انتظامي به عنوان پايلوت براي اين طرح انتخاب شدند تا مکنا تا چه حد مي تواند تاثير گذار باشد به همين دليل ابتدا در تهران و چند کلانتري، اين طرح آغاز شد که پس از تهيه و ابلاغ دستور العمل ها به ساير کلانتري هاي کشور توسعه يافت. امروز ورود به مسير تعالي در تمام کلانتري ها و نپاسگاه هاي کشور عموميت يافته البته اين به اين معنا نيست که اين واحدها توانستند گواهي هاي لازم را به دست آورند.

وي بار ديگر بر چهار بعد طرح مکنا شامل خوشايند سازي فضا، بهبود رفتار، اصلاح و بهبود فرايندهاي سازماني و حوزه نوآوري و خلاقيت تاکيد کرد.