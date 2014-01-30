یادواره 96 تن از شهدای عاشورایی اطلاعات عملیات سپاه قدس گیلان در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول معاونت اطلاعات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه در این مراسم گفت: افتخار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی همآورد و نتیجه زورآزمایی ۳۵ساله انقلاب با استکبار جهانی است.

سردار اسدی با بیان اینکه نیروهای اطلاعات قبل از آغاز عملیات منطقه را شناسایی و مسیر را به رزمندگان نشان می‌ دادند، افزود: نیروهای اطلاعات نوک پیکان حمله به دشمن و خالصانه پایداری کردند.

وی همچنین شجاعت، خلوص، ایمان و فداکاری را شاخصه اصلی شهدای اطلاعات عملیات دانست و اظهارداشت: نیروهای اطلاعات عملیات جوانان مومن و ایثارگری بودند که با از خودگذشتگی قبل از آغاز عملیات برای شناسایی به منطقه دشمن رفتند و از جان خود گذشتند تا نقاط آسیب پذیر دشمن و موانع را شناسایی کنند.

مسئول معاونت اطلاعات نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه نیروهای اطلاعات عملیات در کنار اطلاعاتی بودن به عنوان پیک فرماندهی، پیک گردان، راهنما و دیده بان نیز فعالیت داشتند، ادامه داد: لازمه این چنین فعالیت مشقت آوری نیروی اراده، ایمان خالص و شجاعتی مثال زدنی بود.

وی بیان داشت: نیروهای اطلاعات از انقلاب اسلامی که پیاده کننده اسلام ناب محمدی (ص) بود به شایستگی دفاع کردند تا حفاظت و حراست از نظام جمهوری اسلامی را با شهادت خود تائید کنند و برای ملت این روزهای امنیت و آسایش را به ارمغان آورند.

اسدی در ادامه امنیت کشور را مدیون خون شهدا دانست و گفت: افتخار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی هم آورد و نتیجه زورآزمایی 35ساله انقلاب اسلامی با استکبار جهانی است که فشارهای سخت امروز دشمن نیز به واسطه همان قدرتمندی ملت است که از هر طرف در تلاش برای آسیب رساندن به جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمن از فشارهای بیرونی نتیجه نگرفته است، تاکید کرد: تمام امید دشمن به تفرقه بین مردم است.

مسئول معاونت اطلاعات نیروی زمینی سپاه با اشاره به نقش موثر و تاثیرگذار مقام معظم رهبری در پیروزی و موفقیت یک ملت، گفت: مهمترین مشکلاتی که امروز کشورهای تحت سلطه عربی با آن دست و پنجه نرم می کنند عم وجود رهبری آگاه است.

وی در ادامه با با بیان اینکه برگزیدن ذلت و خواری در مقابل رسیدن به رفاه در قاموس یک ایرانی مسلمان نیست، ادامه داد: کسی که خون مسلمان ایرانی در رگ هایش جاری است در مقابل آمریکا سر تعظیم فرود نخواهد آورد و در مقابل فشارهای استکبار ایستادگی خواهد کرد.