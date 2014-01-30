شبکه دیجیتال سمیرم راه اندازی شد

حامد منیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از پیگیری های فراوان و برگزاری چندین نشست با مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان و معاون برنامه ریزی استانداری استان اصفهان و کارشناسان بخش دیجیتال بالاخره سیستم و شبکه دیجیتال شهرستان سمیرم در چند شب گذشته در محل گردنه بانه با حضور جمعی از مسئولین راه اندازی شد .

وی افزود: برای راه اندازی این شبکه 200 میلیون تومان هزینه شد و طی آن شهرستان سمیرم از مزایای بهره مندی از 10 شبکه جدید برخوردار شد.

فرماندار شهرستان سمیرم با بیان اینکه در سال آینده هم مبلغ 200 میلیون تومان برای تکمیل شبکه دیجیتال شهرستان لحاظ خواهد شد به اعتبارات شهرستانی جذب شده در شهرستان سمیرم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اگر شهرستان سمیرم در موضوع جذب اعتبارات رتبه اول را نداشته باشد دارای رتبه ای بین رتبه اول تا سوم خواهد بود .

وی تصریح کرد: راه اندازی شبکه دیجیتال در شهرستان سمیرم گرچه یک حرکت فرهنگی است اما راه اندازی هر شبکه به طور جداگانه خاری بر چشم دشمنان خواهد بود .

منیری با اشاره به این سخن مقام معظم رهبری با این مضمون که فرمود البته باید به بیرون و خارج توجه داشته باشیم اما باید تکیه بر توان داخل داشته باشیم، افزود: معتقدیم با فعال شدن شبکه های داخلی صدا و سیما در منازل مردم یکی از ارکان پیشرفت فرهنگی و اجتماعی که مقابله با جنگ نرم دشمنان است محقق می شود .

وی تصریح کرد: این حرکت فرهنگی در بطن خود در نهایت موجب رشد عمران و آبادانی شهرستان سمیرم خواهد شد و به بخشی از اهداف شعار دولت تدبیر و امید جامه عمل خواهد پوشید .

