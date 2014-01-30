دومین یادواره شهدای کارمندی وکارگری تنکابن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علیرضا محمدی جانشین سپاه شهرستان تنکابن چهارشنبه شب در این مراسم گفت: ما امروز گرد هم آمده ایم تا با برپایی یادواره شهدای کارمندی وکارگری این شهرستان یک بار دیگر بیعت خود را با شهدا آرمانهای امام شهدا تجدید کرده ومیثاق خود با ولایت فرزانه انقلاب اسلامی ایران را تحکیم کنیم.

سرهنگ محمدی ادامه راه شهدا را رمز سعادت وسربلندی مردم کشور دانست واظهار داشت:مادامی که یاد وخاطره شهدا وآرمانهای امام شهدا از یاد وخاظره ما فراموش نشود یقین بدانید که هیچ گاه از مسیر حق به بیراه باطل تغییر مسیر نخواهیم داد.

حجت الاسلام ستار علیزاده ،مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان مازندران نیز با اشاره به اهمیت نقش امامت و ولایت در یک جامعه اسلامی اظهار داشت:با توجه با آیات شریفه ای که از سوی خداوند متعال در قران مجید در مورد اهمیت نبوت و امامت در جامعه اسلامی نازل شده است می توان به نقش حساس و مسئولیت خطیر امامت و ولایت در جامعه اسلامی پی برد.

وی تصریح کرد:در جوامع اسلامی و در نظامی که ولایت مطلقه فقیه به عنوان نابب بر حق امام عصر، تزکیه جامعه را بر عهده دارد یقین بدانید که خداوند نعمات خود را بر افراد آن جامعه ارزانی خواهد داشت .

وی افزود:ولایت فقیه در کشور ما به عنوان یک موهبت الهی با رهبری فرزانه امام خامنه ای نعمتی است که خداوند بر ملت شریف ایران عطا نموده است.