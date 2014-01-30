ضرورت تقویت ظرفیت کشاورزی و گردشگری چادگان در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد خدمات رسانی به مسافران در ایام نوروز اظهار داشت: سال گذشته از 25 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی بیش از 270 هزار گردشگر و مسافر وارد شهرستان چادگان شدند و از جاذبه های طبیعی و اماکن تاریخی این شهرستان بازدید کردند.

وی در ادامه افزود: امسال با بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی به وسایل نقلیه در بخش چنارود ، مسافرانی که قصد عزیمت به این بخش را دارند با مشکل سوخت مواجه نخواهند شد.

فرماندار چادگان نوروز را فرصتی مناسب برای شناسایی ظرفیت های این شهرستان به خصوص در حوزه گردشگری دانست و گفت: دیگر دستگاه ها نیز می توانند با ارائه بسته های آموزشی و فرهنگی فعالیتشان را در معرض دید مسافران قرار دهند.

وی تصریح کرد: این امر موجب ارز آوری به این شهرستان و فعال شدن اقتصاد آن خواهد شد.

معتمدی تهیه نان سنتی توسط عشایر این شهرستان در سال گذشته را از ابتکارات خوب هلال احمر شهرستان دانست و بر فعال شدن این گونه ایده ها و ابتکارات در ایام نوروز تاکید کرد.

