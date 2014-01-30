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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

معتمدی خبر داد:

ضرورت تقویت ظرفیت کشاورزی و گردشگری چادگان در ایام نوروز

ضرورت تقویت ظرفیت کشاورزی و گردشگری چادگان در ایام نوروز

چادگان – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان چادگان گفت: شهرستان چادگان به لحاظ شرایط آب و هوایی مطلوب و قرار گرفتن در حاشیه رودخانه زاینده رود هر ساله پذیرای مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد خدمات رسانی به مسافران در ایام نوروز اظهار داشت: سال گذشته از 25 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی بیش از 270 هزار گردشگر و مسافر وارد شهرستان چادگان شدند و از جاذبه های طبیعی و اماکن تاریخی این شهرستان بازدید کردند.

وی در ادامه افزود: امسال با بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی به وسایل نقلیه در بخش چنارود ، مسافرانی که قصد عزیمت به این بخش را دارند با مشکل سوخت مواجه نخواهند شد.

فرماندار چادگان نوروز را فرصتی مناسب برای شناسایی ظرفیت های این شهرستان به خصوص در حوزه گردشگری  دانست و گفت: دیگر دستگاه ها نیز می توانند با ارائه بسته های آموزشی و فرهنگی فعالیتشان را در معرض دید مسافران قرار دهند.

وی تصریح کرد: این امر موجب ارز آوری به این شهرستان و فعال شدن اقتصاد آن خواهد شد.

معتمدی تهیه نان سنتی توسط عشایر این شهرستان در سال گذشته را از ابتکارات خوب هلال احمر شهرستان دانست و بر فعال شدن این گونه ایده ها و ابتکارات در ایام نوروز تاکید کرد.
 

کد مطلب 2224788

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