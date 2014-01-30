22 هزار مددجوی کمیته امداد اردبیل تحت پوشش بیمه قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت بیمه مددجویان کمیته امداد تصریح کرد: این رقم در مقایسه با پوشش 22 هزار و 258 نفری مددجویان در سال گذشته با رشد همراه است.

به گفته زلالی در 9 ماهه سال جاری 14 میلیارد و 418 میلیون ریال برای هزینه های بهداشتی و درمانی مددجویان صرف شده است.

وی افزود: از تعداد مشمولین بیمه پنج هزار و 637 نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده و برای این تعداد 27 میلیارد و 529 میلیون ریال هزینه صرف شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان تاکید کرد: کمیته امداد خودکفایی مددجو را به حمایتهای مالی مقدم می داند و به همین منظور در سالهای اخیر برنامه ریزی های گسترده ای در این راستا اجرا شده است.

به گفته زلالی 33 هزار و 24 طرح خوکفایی از ابتدای سال جاری اجرا شده و در ادامه زمینه خودکفا شدن 9 هزار و 771 نفر فراهم شده است.

وی افزود: 141 میلیارد و 369 میلیون ریال برای طرحهای خودکفایی هزینه شده است.