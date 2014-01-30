  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۱

زلالی اعلام کرد:

22 هزار مددجوی کمیته امداد اردبیل تحت پوشش بیمه قرار دارند

22 هزار مددجوی کمیته امداد اردبیل تحت پوشش بیمه قرار دارند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل گفت: 22 هزار و 735 نفر از مددجویان کمیته امداد استان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت بیمه مددجویان کمیته امداد تصریح کرد: این رقم در مقایسه با پوشش 22 هزار و 258 نفری مددجویان در سال گذشته با رشد همراه است.

به گفته زلالی در 9 ماهه سال جاری 14 میلیارد و 418 میلیون ریال برای هزینه های بهداشتی و درمانی مددجویان صرف شده است.

وی افزود: از تعداد مشمولین بیمه  پنج هزار و 637 نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده و برای این تعداد 27 میلیارد و 529 میلیون ریال هزینه صرف شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان تاکید کرد: کمیته امداد خودکفایی مددجو را به حمایتهای مالی مقدم می داند و به همین منظور در سالهای اخیر برنامه ریزی های گسترده ای در این راستا اجرا شده است.

به گفته زلالی 33 هزار و 24 طرح خوکفایی از ابتدای سال جاری اجرا شده  و در ادامه زمینه خودکفا شدن 9 هزار و 771 نفر فراهم شده است.

وی افزود: 141 میلیارد و 369 میلیون ریال برای طرحهای خودکفایی هزینه شده است.

کد مطلب 2224789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها