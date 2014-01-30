سفیر قم در خانه به مناطق نفت خیز جنوب باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم از مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال قهرمانی مردان باشگاه های کشور طبق برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نهمین روز بهمن ماه با انجام پنج بازی در گروه های دوگانه مرحله مقدماتی ادامه یافت.

دیدار تیم های والیبال سفیر قم و مناطق نفت خیز جنوب به عنوان یکی از مهمترین بازی گروه دوم این رقابت ها در هفته شانزدهم در حالی به میزبانی نماینده والیبال قم به انجام رسید که در هفته پانزدهم هر دو تیم برابر رقبای خود پیروز شده بودند و البته برای بهبود جایگاه خود در جدول شدیدا نیاز به کسب امتیاز داشتند.

در این دیدار که در حضور تماشاگران علاقمند به والیبال در سالن شهید محمود رضائیان قم به انجام رسید تیم والیبال سفیر قم بار دیگر نتایج 3 بر 2 معروف خود را تکرار کرد و البته این بار این نتیجه به سود تیم میهمان آنها یعنی مناطق نفت خیز جنوب تمام شد.

در گیم اول این دیدار دو تیم پا به پای همدیگر پیش رفتند و جدال نزدیک و نفس گیری با یکدیگر داشتند اما در نهایت این تیم مناطق نفت خیز جنوب بود که توانست با حساب 25 بر 22 تیم والیبال سفیر قم را شکست داده و از میزبان پیشی بگیرد.

در گیم دوم این مسابقه بار دیگر دو تیم بازی جذاب و تماشایی را به نمایش گذاشتند و این بار والیبالیست های سفیر قم با آرامش بیشتری به کار ادامه دادند و توانستند تیم مناطق نفت خیز جنوب را با حساب 25 بر 23 شکست داده و کار را به تساوی بکشانند.

در گیم سوم همچنان جدال دو تیم برای کسب پیروزی در مسابقه هفته شانزدهم مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور حساس و تماشایی بود تا اینکه والیبالیست های سفیر قم موفق شدند با حساب 28 بر 26 تیم مناطق نفت خیز جنوب را مغلوب کنند.

در گیم چهارم این دیدار تیم مناطق نفت خیز جنوب که بازی یک بر صفر برده را 2 بر 1 باخته بود و می دانست شکست در این دیدار به منزله از دست دادن مکان دوم جدول رده بندی گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال است با حساب 25 بر 19 به برتری دست یافت.

بدین ترتیب کار برای تعیین تیم پیروز مسابقه حساس تیم های والیبال مردان سفیر قم و مناطق نفت خیز جنوب در هفته شانزدهم لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور به گیم پنجم کشیده شد و این بار تیم میهمان با حساب 15 بر 9 به برتری رسید و در مجموع پیروزی 3 بر 2 را از آن خود کرد.