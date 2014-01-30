کمیته راویان بسیج نیشابورخاطرات دفاع مقدس را ثبت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهنوی صبح پنج شنبه در جمع بسیجیان این ناحیه به فعالیتهای این مرکز اشاره کرد و گفت: اردوهای راهیان نور، اعزام راوی با اتوبوسها به مناطق عملیاتی و انجام فعالیتهای فرهنگی است.
وی از آموزش 75 نفر راوی برادر و 30 نفر راوی خواهر از ابتدای سال جاری خبر داد و اظهار کرد: جمعآوری خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس توسط کمیته راویان، تهیه جزوات آموزشی و توزیع بین راویان و تهیه نشریه سرداران سلسلهالذهب از فعالیتهای این مرکز است.
جانشین کمیته راویان نیشابور ادامه داد: برگزاری جلسه میثاق با شهیدان با حضور پیشکسوتان و راویان هشت سال دفاع مقدس هر هفته در منزل یکی از شهدا همراه با قرائت زیارت عاشورا، برگزاری کلاس آموزشی راویان اختصاصی خواهران در محل کانون بسیج جوانان و برگزاری کلاس تحلیل نبرد مختص آقایان هر 15 روز از جمله فعالیتهای این مرکز است.
دهنوی از آمادگی این مرکز برای اعزام راوی به سایر شهرستانهای استان خراسان رضوی خبر داد.
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