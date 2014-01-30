22 واحد لبنی مازندران فعال است/ جلوگیری از عرضه برنج فاقد شناسنامه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزادبخت شامگاه چهارشنبه در نشست مسئولان علوم پزشکی استان افزود: ظرفیت اسمی واحدهای فعال استان دو هزار و 730تن شیرخام در روز و ظرفیت عملی واحدهای فعال استان یکهزار و 664تن در روز است و پنج هزار و 436 نفر در این واحدها مشغول کار هستند.

وی ابراز داشت: مقدار شیر خام صنعتی استان در حال حاضر در حدود 100تن و شیر خام سنتی در حدود 700 تا 800 تن بوده و 50 درصد شیرخام مورد نیاز استان از خارج از استان تامین می شود که 85درصد آن صنعتی است.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران ببان داشت: بنابر بررسی انجام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل دامپزشکی استان، شواهد و اطلاعات ثبت شده در خصوص شیرخام از محل دریافت کارخانجات نشان می دهد ، بارمیکروبی و برخی فاکتورهای شیمیائی درباره این شیرها با استانداردهای تعریف شده مطابقت نداشته که با ایجاد تمهیداتی می توان شاخص های کمی و کیفی شیرخام و در نهایت محصول لبنی را ارتقاء داد.

دکتر آزادبخت ضمن اعلام برنامه اجرائی برای نظارت بر تغذیه دام به کارگروه سلامت و امنیت غذائی و تاکید بر انجام اقدامات لازم در این راستا بیان داشت: از آنجاییکه منشاء آلودگی شیر با آفلاتوکسین "ام یک" منشاء غذائی دام را شامل می شود اجرای برنامه نظارت از سوی معاونت امور دام جهادکشاورزی ضروری است.

وی ضمن تاکید ارائه برنامه اجرائی از سوی معاونت امور دام جهادکشاورزی جهت افزایش شیرخام با تکیه بر تولید صنعتی ابراز داشت: سازمان دامپزشکی نیز برنامه اجرائی برای صدور پروانه های بهداشتی و نظارت جهت حمل ماشین های حمل شیرخام، برنامه اجرائی برای جلوگیری از عرضه شیرخام نامنطبق با استاندارد، پیگیری لازم برای جلوگیری از عرضه محصولات لبنی خام و فله فروشی و بدون پروانه بهداشتی را در دستور کار کارگروه سلامت و امنیت غذائی قرار دهد.



از اول مهر سال آتی از عرضه برنج فاقد شناسه و فله جلوگیری می شود



معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه برنامه ارائه شده در کارگروه تخصصی سلامت شامل ضرورت اخذ شناسه نظارت برای بسته بندی برنج، وضعیت موجود صنایع لبنی استان و ضرورت اخذ پروانه بهداشتی و مسئول فنی در سورتینگها است اظهار داشت: برنج ماده غذائی مهمی در امنیت غذائی ایران و جهان است، بطوریکه سهم برنج در تامین کالری روزانه مردم جهان بیشتر از 20درصد است که این خود اهمیت عرضه و تقاضای برنج را نشان می دهد.

وی افزود: آمار و ارقام نشانگر آن است که در سالهای قبل از انقلاب مصرف سرانه برنج حدود 15 تا 20 کیلوگرم بوده و این در صورتی است که در طی چند سال اخیر این میزان به بیش از 40کیلوگرم رسیده است.

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران دو ویژگی برای برنج از لحاظ استاندارد ملی 127 و دستورالعمل اداره کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی بیان کرد و گفت: ویژگی عمومی و ویژگی های ارگانیک که هرکدام شامل ویژگیهای مختلفی می شود برای برنج تعریف شده است.

دکتر آزاد بخت ادامه داد: در بحث ویژگی های بهداشتی برنج، باقیمانده آفتکشهای کشاورزی و انباری برابر استاندارد ملی مطرح است، بطوریکه تعداد 39آفت کش در برنج مورد آزمون قرار می گیرد که به عنوان مثال حداکثر حشره کش ملاتیون در برنج 8میلی گرم بر کیلوگرم است.

وی حداکثر مجاز میزان مایکوتوکسین ها را در برنج را 30 نانو گرم دانست و گفت: حد مجاز سرب وآرسنیک در برنج را 150"پ پ بی"و حد مجاز کادمیوم را 48"پ پ بی" است که نسبت به میزان مجاز سالهای قبل کمتر شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه تعداد پارامترهای مربوط به درجه بندی برنج 16مورد است گفت: تعداد پارامترهای افت 14بوده که به طور مثال میزان ناخالصی در برنج سفید حداکثر 0.25درصد وزنی است.

دکتر آزاد بخت با بیان اینکه مازندران سهمی بالغ بر حدود 221هزار هکتار سطح زیر کشت و همچنین 88هزار هکتار کشت مجدد این محصول را دارد گفت: از این میزان کشت حدود 145هزار هکتار از نوع ارقام مرغوب محلی طارم و 77هزار هکتار ارقام پرمحصول است.

وی خاطر نشان کرد: از جمله مشکلاتی که در حوزه برنج وجود دارد عدم کدگذاری و ردیابی برنج در فروشگاههای برنج فروشی، امکان اختلاط برنج های مختلف ایرانی با یکدیگر و یا برنج خارجی با ایرانی، یا برنج خارجی با یکدیگر ،یا بسته بندی برنج خارجی در بسته بندی داخلی، عدم نظارت بر بسته بندی و عرضه برنج ،شیوه های نگهداری در مراکز عرضه و امکان آلودگی ثانویه برنج جهت ساماندهی شرایط عرضه این محصول مهم با توجه به وارداتی یا داخلی بودن می باشد.

اول فروردین سال آتی برنج های وارداتی بازرسی و آزمون کنترل سلامت می شود



معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران به ارائه راهکارهایی از سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: از تاریخ اول فروردین سال 1393 واردات برنج علاوه بر بازرسی و انجام آزمون های کنترل سلامت و کیفیت بر روی هر محموله وارداتی مشمول ثبت منبع و محصول می شود.

دکتر آزادبخت افزود: فقط به محموله هائی اجازه ورود به کشور داده می شود که محصول خود را از مزارعی در کشور مبدا تامین کنند که حداقل آلاینده ها در خاک آن مناطق وجود داشته باشد و در واحدهای فراوری و بسته بندی مناسب از نظر بهداشتی تولید شود.

وی بیان داشت: از تاریخ اول فروردین سال آتی اجرای طرح ردیابی و کدگذاری برنج کشور مبدا با توجه به انجام ثبت منبع و محصول الزامی خواهد بود و محموله های فاقد برچسب گذاری مناسب شامل کد واحد بسته بندی کننده و ثبت منبع شده ، محصول ثبت شده ، کشور مبدا ، وارد کننده ، نوع برنج ، سری ساخت، تاریخ تولید و انقضاء اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه بیش از 100کارخانه در کشور مجوز بسته بندی برنج را دارند که بیشترین آمار مختص مازندران است اظهار کرد: به منظور امکان ردیابی در سطح عرضه، واحدهای بسته بندی برنج در داخل کشور از تاریخ اول مهر سال 93 بایستی مشمول اخذ پروانه ساخت یا شناسه کارگاهی شوند بطوریکه این واحدهای بسته بندی برنج حداکثر تا تاریخ مورد نظر نسبت به تامین شرایط لازم بهداشتی و اخذ پروانه ساخت یا شناسه نظارت کارگاهی اقدام نموده و شماره پروانه تولید و الزامات برچسب گذاری را مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو روی بسته بندی درج نمایند.

آزادبخت بیان داشت: معاونت غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با هماهنگی مرکز سلامت محیط کار و معاونت های بهداشتی با توجه به برنامه های زمانبندی شده بایستی از تاریخ اول مهر سال آتی نسبت به جمع آوری برنج های فاقد پروانه بهداشتی ورود یا ساخت از وزارت بهداشت موجود در سطح عرضه اقدام نماید.

وی با تاکید بر اینکه ابلاغیه سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی برای رفع مشکلات این حوزه از سوی فرمانداران لازم الاجرا بوده بطوریکه بایستی فرمانداران مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذائی استان را در شهرستانها پیگیری نمایند.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران ابراز داشت: از تاریخ اول مهر سال 93 معاونت بهداشتی دانشگاه از عرضه برنج فاقد شناسه نظارت کارگروهی یا پروانه ساخت و فله جلوگیری کند.

آزادبخت با بیان اینکه عدم اجرای مصوبات و ابلاغیه مطرح شده تهدیدی بر برنج استان است افزود: اگر این راهکارها اجرا نشود سال آتی در خصوص آلودگی برنج مازندران دوباره شائبه هائی مطرح می شود که باید در این حوزه سازمانهای چون جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بنابر ابلاغیه های موجود در وقت مقتضی اقدامات لازم را انجام دهند.

کمتر از نیم درصد مرکبات تولیدی مازندران صادر شد

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه استان مازندران با دارا بودن نواحی وسیع و شرایط اقلیمی مطلوب و خاک حاصلخیز در پرورش و تولید محصولات مرکبات در کشور پیشگام است اظهار داشت: در حدود 50درصد از میزان سطح کشت و تولید و حجم مرکبات کشور در اختیار این استان می باشد.

آزادبخت افزود: یکی از مشکلات بخش باغبانی بویژه مرکبات ، ضایعات مربوط به فساد ذاتی این محصولات بوده که در شرایط معمولی تا مدت زیادی نمی توان این محصولات را نگهداری کرد و نیاز به صرف هزینه و سرمایه گذاری زیادی دارد.

وی ضمن بیان اهمیت صنعت بسته بندی در این برون رفت از این مشکل و جلوگیری از ضایع شدن محصولات و کاهش خسارت گفت: برای جلوگیری از مصرف محصولات به صورت تازه خوری کارگاه های سورتینگ و بسته بندی میوه ها بخصوص مرکبات احداث و راه اندازی شد.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با یادآوری اینکه درسال جاری بالغ بر 2.2میلیون تن محصول مرکبات در مازندران تولید شد که از این میان تنها 7هزار تن صادر شده است افزود: این در صورتی است که کشوری مانند اسپانیا با تولید سالانه حدود 7میلیون تن مرکبات در حدود 50درصد از این تولیدات را صادر می کند.

آزادبخت با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 300واحد سورتینگ با ظرفیتی بالغ بر 800هزار تن در آماده سازی مرکبات در استان مازندران مشغول فعالیت هستند بیان داشت: چند سالی است که بسته بندی مرکبات توسط صنعت سورتینگ صورت می گیرد که در این بین مباحثی مانند شستشو، استفاده از واکس، مواد ضد عفونی کننده، سبز زدائی، رنگ افزائی، ضد قارچ و ..مطرح می باشد که بایستی در این حوزه و در مواردی از جمله شرایط مصرف، میزان مصرف ، کنترل محصول پس از مصرف و تغییرات ایجاد شده در محصول پس از مصرف مورد نظارت و تحقیقات کامل قرار گیرد.

وی از گسترش و کاربرد فراوان مواد شیمیائی در صنعت انبارداری و سورتینگ خبر داد و تصریح کرد: امولسیون یا همان واکس میوه که حاوی ماده موثره جهت حفاظت و پوشش مرکبات در مقابل عوامل خارجی است در موارد بسیاری این واکس های پوششی که بصورت وارداتی و اندکی هم ساخت داخل بوده بدون هیچ گونه نظارت بهداشتی در واحدهای سورتینگ بکار رفته و مورد استفاده قرار می گیرد.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با توجه به ضرورت مدیریت و کنترل واحدهای بسته بندی و سورتینگ چند پیشنهاد را جهت تصویب در کارگروه مطرح نمود و گفت: تاکنون هیچ سورتینگی از دانشگاه علوم پزشکی استان پروانه بهداشتی دریافت نکرده که به جهت اهمیت موضوع صدور پروانه بهداشتی از سوی دانشگاه برای واحدهای سورتینگ صادر شود.

آزادبخت ضمن تاکید بر اینکه ضرورت کنترل شاغلین در سورتینگ ها از لحاظ سلامتی و نیز نظارت بر مواد مصرفی سورتینگ ها (مواد اولیه، واکس و..) از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان ابراز داشت: سازمان جهاد کشاورزی نیز ارائه مجوز برای احداث سورتینگ را منوط به اخذ پروانه از دانشگاه علوم پزشکی کند.



وی در پایان از فرماندارن خواست مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذائی را در شهرستانها پیگیری کنند.