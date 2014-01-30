دهه فجر نماد ولایتمداری مردم برای دفاع از نظلام اسلامی است/ برگزاری 85 برنامه ورزشی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای بسج ورزشکاران استان كردستان اظهار داشت: حضور گسترده مردم در برنامه ها و جشن هاي ایام مبارک دهه فجر مشت محکمی بر دهان استکبار است و به همین دلیل باید حضور باشکوهی در عرصه داشته باشیم.

وی افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی در حقیقت نقطه عطفی در تاریخ ایران است و در این ایام، نظام ستمشاهی سرنگون شد و حکومت جمهوری اسلامی ایران با سه عامل رهبری حضرت امام خمینی (ره) ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام، وحدت و اتحاد ملت استقرار پیدا کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: برگزاری هر چه بهتر و پر رنگ تر برنامه های دهه فجر وظیفه و رسالتي مهم برای ادای دین به آرمان های رفیع نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران است.

جولایی یادآور شد: برای برگزاری هر چه با شکوه تر ایام مبارک دهه فجر نیاز است با اتحاد و همدلی حضور گسترده ای در صحنه های دفاع از نظام اسلامی در عرصه های مختلف داشته باشیم.

برگزاری 85 برنامه ورزشی در کردستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری 85 برنامه ورزشی و فرهنگی در این مبارک در استان كردستان اشاره کرد و گفت: اولویت برنامه های دهه فجر امسال استکبار شناسی با محور روشنگری است.

جولایی اظهار داشت: امسال متناسب با نیاز جوانان در دو حوزه ورزش و جوانان ویژه برنامه های مناسبی همزمان با ايام دهه مبارك فجر در سراسر استان كردستان برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته در ایام دهه مبارك فجر در استان كردستان پنج پروژه عمرانی با اعتباري بالغ بر 39 میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبارات ملی و استانی در شهرستان های سنندج، بیجار، سقز و سروآباد افتتاح می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: همچنین افتتاح سالن سقف بلند تمرینی در روستای دزلی از توابع شهرستان سروآباد، سالن اختصاصی ژیمناستیک شهرستان سقز، دو باب سالن سقف کوتاه تمرینی در شهرستان های سنندج و بیجار و سالن سقف بلند تمرینی در روستای آویهنگ از توابع شهرستان سنندج از دیگر طرح های ورزشي است كه همزمان با ايام دهه مبارک فجر در استان كردستان به بهره برداری می رسد.

جولایی با اشاره به ديگر برنامه هاي در دست اجرا در ايام دهه مبارك فجر در استان كردستان یادآور شد: همایش پیاده رویی، همایش کوهنوردی، مسابقات بومی و محلی در بین روستائیان، مسابقات ورزشی، نصب بنرهای تبلیغاتی و برگزاری مسابقات ویژه کارمندان و كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي استان از دیگر برنامه های این ایام است.

وی ادامه داد: همچنین در این ایام دهه مبارک در حوزه جوانان هفت ویژه برنامه برگزار می شود كه از آن جمله مي توان تشکیل شورای عالی بسیج ورزشکاران استان، مراسم جشن روزهای انقلاب، حضور گسترده در نماز جمعه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، مسابقه پیامكی ویژه جامعه ورزشی و جوانان و حضور جوانان و ورزشکاران در راهپیمایی 22 بهمن اشاره كرد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: با توجه به تاثیرگذاری قشر ورزشکار در حوزه هاي مختلف انتظار می رود حضور گسترده ورزشکاران و جوانان این مرزو بوم در راهپیمایی 22 بهمن دشمن شکن باشد تا بار ديگر حمايت قاطع مردمي از نظام اسلامي به نمايش گذاشته شود.