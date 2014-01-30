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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۲

روزبه:

مدارس شهرک مهرگان قبل از شروع سال تحصیلی تکمیل شود

مدارس شهرک مهرگان قبل از شروع سال تحصیلی تکمیل شود

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: تامین خدمات روبنایی و زیربنایی در مسکن مهر از اهمیت زیادی برخوردار است و با بسیج همه امکانات باید مدارس این شهرک تا ابتدای سال تحصیلی آینده تکمیل شده و آماده تحصیل دانش آموزان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه چهارشنبه شب در جلسه شورای مسکن استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ساخت مسکن مهر از پروژه های بسیار مهم و تاثیرگذار در زندگی مردم است که با تکمیل آن مشکل بسیاری از افراد کم درآمد حل می شود.

استاندار افزود: تلاش می کنیم تا با کمک همه دستگاههای خدمات رسان بویژه راه و شهرسازی همه واحدهای مسکونی این طرح سال آینده واگذار شود.

روزبه بیان کرد: سهم مسکن مهر استان 58 هزار واحد است که با این کار خدمت بسیار بزرگی در کشور و استان انجام شده و امید به زندگی را در میان مردم افزایش داده است.

استاندار تصريح كرد: مشكلات مسكن مهر لازم است با تشکیل جلسات تخصصي برطرف شود و مديران در اين نشست ها با تشريك مساعي به توافق برسند و کارها را انجام دهند و هر جا که نیاز به ورود ما بود اعلام شود تا کمک کنیم.

روزبه یادآورشد: فرمانداران هم وظیفه دارند با تعامل دستگاه هاي اجرايي در تأمين خدمات واحدهاي مسكن مهر جلساتي را به صورت مستمر تشكيل دهند و در حل مشکلات این طرح گام بردارند تا کارها سریعتر به نتیجه برسد.

استاندار بر لزوم خدمات رساني به واحدهاي پروژه مسكن مهر تأكيد كرد و افزود: حل بسياري از مشكلات اساسي با تدبير مديران ذيربط امكان پذير است.

این مسئول اظهارداشت: برای تكميل و تجهيز مدارس مسكن مهر و نیز مساجد در مرکز استان و شهرستان ها نيز لازم است با بسیج امکانات کاری کنیم تا این واحدهای آموزشی برای سال تحصيلي جديد آماده شود.

حبیبی: سکونت پنج هزار خانوار در شهرک مهرگان

منوچهر حبیبی معاون امور عمراني استاندار نيز در اين جلسه گفت: 58 هزار واحد مسكن مهر در استان قزوين احداث می شود که در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر تعداد 43 هزار و 703 واحد و در شهرهاي زير 25 هزار نفر نيز هفت هزار واحد احداث شده است.

حبيبي افزود: در بافت هاي فرسوده استان نيز هشت هزار و700 واحد نوسازي شده است.

وی گفت: با ادامه همراهي و تشريك مساعي مسئولان استان تا پايان سال 93 تمامي واحدهاي اين پروژه دراستان تكميل شده و به متقاضيان واجد شرايط واگذار می شود.

حبيبي از سكونت بيش از پنج هزار خانوار در مسكن مهر شهرهاي مختلف استان خبر داد و اظهارداشت: اين تعداد افراد و خانوارهاي ساكن در واحدهاي مسكن مهر استان نيازمند حضور فعال و پررنگ دستگاه هاي خدمات رسان هستند تا تأمين نيازهاي آنها به طور كامل صورت گيرد.

در اين جلسه فرمانداران و شهرداران شهرستان هاي استان در خصوص پروژه هاي مسكن مهر شهرستان ها و وضعيت فعلي اين پروژه ها نكاتي را بيان كردند.

در حال حاضر از مجموع 25 شهر استان قزوين تعداد شش شهر جمعیتی بیش از 25 هزار نفر دارد.

کد مطلب 2224799

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