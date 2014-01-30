مدارس شهرک مهرگان قبل از شروع سال تحصیلی تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه چهارشنبه شب در جلسه شورای مسکن استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ساخت مسکن مهر از پروژه های بسیار مهم و تاثیرگذار در زندگی مردم است که با تکمیل آن مشکل بسیاری از افراد کم درآمد حل می شود.



استاندار افزود: تلاش می کنیم تا با کمک همه دستگاههای خدمات رسان بویژه راه و شهرسازی همه واحدهای مسکونی این طرح سال آینده واگذار شود.



روزبه بیان کرد: سهم مسکن مهر استان 58 هزار واحد است که با این کار خدمت بسیار بزرگی در کشور و استان انجام شده و امید به زندگی را در میان مردم افزایش داده است.



استاندار تصريح كرد: مشكلات مسكن مهر لازم است با تشکیل جلسات تخصصي برطرف شود و مديران در اين نشست ها با تشريك مساعي به توافق برسند و کارها را انجام دهند و هر جا که نیاز به ورود ما بود اعلام شود تا کمک کنیم.



روزبه یادآورشد: فرمانداران هم وظیفه دارند با تعامل دستگاه هاي اجرايي در تأمين خدمات واحدهاي مسكن مهر جلساتي را به صورت مستمر تشكيل دهند و در حل مشکلات این طرح گام بردارند تا کارها سریعتر به نتیجه برسد.

استاندار بر لزوم خدمات رساني به واحدهاي پروژه مسكن مهر تأكيد كرد و افزود: حل بسياري از مشكلات اساسي با تدبير مديران ذيربط امكان پذير است.



این مسئول اظهارداشت: برای تكميل و تجهيز مدارس مسكن مهر و نیز مساجد در مرکز استان و شهرستان ها نيز لازم است با بسیج امکانات کاری کنیم تا این واحدهای آموزشی برای سال تحصيلي جديد آماده شود.

حبیبی: سکونت پنج هزار خانوار در شهرک مهرگان



منوچهر حبیبی معاون امور عمراني استاندار نيز در اين جلسه گفت: 58 هزار واحد مسكن مهر در استان قزوين احداث می شود که در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر تعداد 43 هزار و 703 واحد و در شهرهاي زير 25 هزار نفر نيز هفت هزار واحد احداث شده است.



حبيبي افزود: در بافت هاي فرسوده استان نيز هشت هزار و700 واحد نوسازي شده است.



وی گفت: با ادامه همراهي و تشريك مساعي مسئولان استان تا پايان سال 93 تمامي واحدهاي اين پروژه دراستان تكميل شده و به متقاضيان واجد شرايط واگذار می شود.



حبيبي از سكونت بيش از پنج هزار خانوار در مسكن مهر شهرهاي مختلف استان خبر داد و اظهارداشت: اين تعداد افراد و خانوارهاي ساكن در واحدهاي مسكن مهر استان نيازمند حضور فعال و پررنگ دستگاه هاي خدمات رسان هستند تا تأمين نيازهاي آنها به طور كامل صورت گيرد.



در اين جلسه فرمانداران و شهرداران شهرستان هاي استان در خصوص پروژه هاي مسكن مهر شهرستان ها و وضعيت فعلي اين پروژه ها نكاتي را بيان كردند.



در حال حاضر از مجموع 25 شهر استان قزوين تعداد شش شهر جمعیتی بیش از 25 هزار نفر دارد.