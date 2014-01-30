بچه هاي مناطق محروم مشهد به "سرزمين عجايب" مي روند/ توزيع تجهيزات ورزشي در 40 مسجد

حسين نخعي شريف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: معاونت تربيت بدني شهرداري مشهد به منظور گراميداشت دهه مبارك فجر برنامه هاي متعددي را تدارك ديده كه برنامه ريزي براي حضور بچه هاي پنج تا 12 ساله مناطق محروم مشهد در سرزمين عجايب مشهد يكي از برنامه هاي عمده اين دهه محسوب مي شود.

وي افزود: انتقال روزانه 500 نفر از بچه هاي مناطق محروم به اين مجتمع ورزشي و تفريحي اقدامي است كه در راستاي اهداف انقلاب اسلامي و توجه به مناطق كم برخوردار تدارك ديده شده تا در اين دهه مبارك بچه هاي محروم جامعه كه همواره مورد توجه امام راحل و مقام معظم رهبري بوده اند فرصت و امكان استفاده از امكانات تفريحي موجود در مشهد را پيدا كنند.

مدير امور تربيت بدني همگاني شهرداري مشهد همچنين از برگزاري همايش راهپيمايي عمومي در ارتفاعات هاشميه مشهد خبر داد و اظهار كرد: اين همايش عمومي روز 25 بهمن ماه در اتفاعات هاشميه مشهد با حضور خانواده هاي مشهدي برگزار خواهد شد.

وي همچنين از برگزاري 70 جنگ فرهنگي ورزشي در طول دهه فجر خبر داد و اظهار كرد: در طول دهه فجر در همه مناطق مشهد جنگ هاي فرهنگي ورزشي برگزار خواهد شد.

نخعي همچنين به آغاز طرح تجهيز مدارس مشهد به تجهيزان و لوازم ورزشي اشاره و اظهار كرد: شهرداري مشهد در اين طرح با مشاركت آموزش و پرورش استان 800 سبد ورزشي را تهيه و در بين مدارس مشهد توزيع خواهد كرد.

وي همچنين از توزيع تجهيزات ورزشي در 40 مسجد مشهد خبر داد و بيان كرد: شهرداري مشهد در اين طرح حدود يك ميليارد ريال تجهيزات ورزشي را در بين مساجد توزيع خواهد كرد.