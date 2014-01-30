جداول تولید بومی در بهسازی معابر اردبیل مورد استفاده قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری صبح پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت آسفالت معابر اردبیل تصریح کرد: در همین راستا در سال جاری 270 کیلومتر جدول از تولیدات بومی استان احداث شد.

وی با بیان اینکه این رقم سود قابل توجهی برای تولیدات استان در پی داشته است، اضافه کرد: جداول مورد استفاده از پنج واحد تولیدی شهر اردبیل و یک واحد تولیدی شهر پارس آباد تامین شد.

به گفته بدری شهرداری اردبیل در نظر دارد در سال آینده نیز مطابق روال سال جاری از جداول تولید خود استان در بهسازی معابر استفاده کند.

شهردار اردبیل همچنین از تولید و پخش 230 هزار تن آسفالت در سال جاری خبر داد و افزود: آسفالت مورد استفاده نیز توسط سه واحد تولیدی استان تولید شده است.

وی افزود: با وجود افزایش قیمت قیر در دو سال گذشته به دلیل نیاز معابر شهر اردبیل به بهسازی و آسفالت ریزی اجرای این مهم در اولویت برنامه ریزی ها بوده و در سال آینده نیز پیش بینی شده است.