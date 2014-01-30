21 طرح عمرانی و تولیدی دهه فجر در بهشهر به بهره برداري مي رسد

محمد تقي نورزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براي بهره برداري و افتتاح اين طرح ها حدود يكصد ميليارد ريال هزينه و اعتبار اختصاص يافته است.

وي با بيان اينكه طرح هاي افتتاحي در دهه فجر امسال شامل طرح هاي مختلف فرهنگي، آموزشي، خدماتي، كشاورزي و... است يادآور شد: اين طرح ها با برنامه ريزي انجام شده در طول دهه فجر با حضور مسئولان شهرستاني و استاني به بهره برداري مي رسد.

نورزاد ادامه داد: پروژه بهسازی، تعمیر و تجهیز تصفیه خانه آب شرب چشمه عمارت با ظرفیت آبدهی 80 لیتر در ثانیه، سد سرشاخه گير، بهره برداري از ميدان مركزي بخش ها، افتتاح ساختمان دهیاری 4 روستای شهرستان، طرح های خود اشتغالی کمیته امداد و بهزیستی و جاده های بین مزارع به طول 46 کیلومتر از طرحهای مطرح شده برای افتتاح در ايام الله دهه فجر است.

فرماندار بهشهر با تاكيد بر فرهنگي بودن برنامه هاي دهه فجر اضافه كرد: برگزاري جنگ شادي، موسيقي، سيرك، پياده روي خانوادگي، نمايشگاههاي عكس و كاريكاتور، برگزاري گفتمان ديني و ... از جمله برنامه هاي در نظر گرفته در اين ايام است.

نورزاد با اشاره به بزرگداشت و تعظيم شعائر ديني و ارزشي در جامعه گفت: حضور فعال جوانان در برنامه ها از جمله تاكيدات ما است كه در كنار توجه به محتوا و کیفیت برنامه های این ایام ضروری است.

وي با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاطر نشان کرد: یکی از برنامه‌های ویژه‌ای که در دهه فجر به همت کمیته ایثارگران تدارک دیده شده برگزاری یادواره‌های مختلف شهدا به ویژه شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و در کنار آن غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران نیز جز اولویت‌ها و برنامه‌های اساسی است.

نورزاد همچنين از حضور پرشور آحاد مردم بهشهر از هر قشري در راهپیمایی 22 بهمن خبر داد و تصریح کرد: مردم ما همچون هميشه در صحنه هستند و با شکوه ترین و حماسي ترين حضور خود را به نمايش خواهند گذاشت.