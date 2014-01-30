به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته چهارشنبه 9 بهمن ماه مراسم و همایش تجلیل از سازندگان سالن های سینما با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و جمعی از هنرمندان عرصه سینما در هتل لاله تهران برگزار شد.

محمد مهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینمای ایران در این مراسم گفت: من از طرف جامعه اصناف سینمای ایران از برگزاری چنین همایشی تشکر می کنم. وقتی راجع به سینماسازی و سالن های سینما حرف می زنیم زبان مان به مرثیه‌خوانی می رود زیرا در کشورمان با یک وضعیت غیر متوازن رو به رو هستیم.

کارگردان «قدمگاه» ادامه داد: چند وقت پیش می خواستم در جلسه ای بین المللی آمار سینمای ایران را ارائه دهم وقتی تعداد سینماگران، استودیوها با تعداد سینماها و سالن هایش مقایسه می کردم خنده ام گرفت زیرا هیچی به هم نمی خورد. ما دوربین های عالی و استاندارد جهانی داریم ولی فشنگ های فیلم هایمان جنگی است و در صحنه و لوکیشن آدم کشته می‌شود و یا سالن‌های سینمای ما به گونه ای است که در برخی از آنها حتی کارگردان نیز فیلمش را نمی شناسد.

وی این وضعیت را برازنده سینمای ایران ندانست و خاطرنشان کرد: همیشه چه در دوره های مدیریتی ام و چه در زمانی که به عنوان یک کارگردان به این وضعیت فکر می کردم به دنبال این بوده و هستم که حلقه مفقوده چیست که وضعیت ما این گونه است؟

مدیر عامل خانه سینما حلقه مفقوده در سینمای ما به خصوص در جریان سینماسازی را نداشتن استراتژی قلمداد کرد و گفت: متاسفانه در سینمای ما در بخش سخت افزاری دیدگاه استراتژیکی نداریم بلکه علاقه مندی های فصلی وجود دارد و در هر دوره و در هر مدیریتی بنا به علاقه مدیر وقت یک سری کارها انجام می شود.

وی اضافه کرد: زمانی در کشور ما طرحی تصویب شد برای سالن‌سازی‌های سینما و قرار بر این شد که شهرداری زمین بدهد، بانک وام و ارشاد اجازه ساخت سینما تا کسانی که به این جریان علاقمند هستند بتوانند برای مردم سینما بسازند اما شهرداری ها عملا در آن طرح کلاه برداری کردند و زمین های پرت خود را با عنوان زمین مرغوب به سینماسازان می دادند پس طرح شکست خورد.

عسگرپور در پایان سخنان خود گفت: اگر می خواهیم سینمایمان رونق داشته باشد باید به سینماسازی توجه کرد و من از شهرداری ها گلایه کردم ولی باید اقرار کنم که در چند سال اخیر شهرداری تهران که یک الگو برای شهرداری های کشور است در ساخت سالن سینما بسیار خوب عمل کرده و ما امیدواریم که روزی برسد که ما سینماگران به جای این که برای سالن های سینما مرثیه خوانی کنیم به مولودی خوانی بپردازیم.