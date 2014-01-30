بدهی 700 میلیارد ریالی ارگان های دولتی و نظامی به شرکت توزیع برق هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصاحب ارجمند صبح پنجشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات شرکت توزیع برق هرمزگان برگزار شد، با اشاره به پروژه های آماده افتتاح در دهه فجر سال جاری بیان داشت: دهه فجر امسال 75 پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر 365 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

ارجمند با بیان اینکه این پروژه ها در قالب 57 پروژه توسعه و بازسازی شبکه و 18 پروژه برق رسانی و توسعه برق روستایی است. اظهارداشت: پروژه های توسعه و اصلاح شبکه شامل 75 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، 26 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 86 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی، 10 کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی، 467 دستگاه پست هوایی، 56 دستگاه پست زمینی و هزار و 790 دستگاه چراغ روشنایی معابر هستند.

وی عنوان کرد: در بخش برق رسانی روستایی نیز 7 روستای جدید در شهرستانهای میناب، بشاگرد، رودان، حاجی آباد و قشم برق دار و شبکه برق رسانی 11 روستا نیز توسعه می یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در ادامه با اشاره به تبصره 69 قانون بودجه بیان داشت: با پیگیری وزارت نیرو و شرکت توانیر و همکاری نمایندگان مجلس و در راستای خدمات رسانی به روستاهای استان هرمزگان، بند 69 قانون بود سال جاری مصوب شد.

به گفته ارجمند، از این محل برقرسانی به 50 روستای فاقد برق با اعتباری بالغ بر 129 میلیارد ریال، توسعه شبکه های برق روستایی در 182 روستا با اعتباری بالغ بر 68 میلیارد ریال، اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی در 53 روستا با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد ریال، تامین روشنایی معابر 310 روستا با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال و نصب سلولهای خورشیدی در مدارس و مساجد 11 شهرستان با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری نمایندگان استان در مجلس و تداوم این بند قانون بودجه در سالهای بعد منشا خدمات ارزنده ای به مردم استان باشیم.

مصرف برق در هرمزگان 3 برابر مصرف کشوری است

وی با اظهار اینکه 240 هزار مشترک در استان هرمزگان از نعمت برق بهره مند هستند، بیان داشت: طی 10 ماهه سال جاری 24 هزار مشترک جدید به مشترکین شرکت توزیع برق اضافه شدند که تمامی این مشترکین از کنتورهای دیجیتالی بهره مند هستند..

ارجمند با بیان این موضوع که مصرف برق کاهش نیافته ولی با مدیریت صحیح پیک بار را کاهش داده ایم، ادامه داد: مصرف برق در استان هرمزگان 3 برابر مصرف کشوری است و برای تقویت شبکه برق رسانی هم باید سه برابر سایر نقاط کشور سرمایه گذاری شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان تصریح کرد: تامین انرژی الکتریکی 48 مدرسه و مسجد از طریق انرژی های تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال در دست اقدام است که از این تعداد 21 مدرسه و مسجد در جزیره هرمز قرار دارد.

وی عمده مشکل شرکت های تابعه وزارت نیرو در حوزه انرژی را فرسودگی و خوردگی شبکه و رطوبت هوا عنوان کرد و افزود: در صورتیکه بخواهیم از خاموشی های ناخواسته جلوگیری کنیم برای اصلاح شبکه نیازمند 450 میلیارد تومان منابع مالی هستیم.

وی در مورد مطالبات شرکت توزیع برق افزود: بالغ بر 700 میلیارد ریال از ادارات و ارگانهای نظامی طلبکار هستیم که متاسفانه هیچگونه اقدامی به پرداخت بدهی های خود نکرده اند که در صورت پرداخت این بدهی می توان تمام روستاهای استان را برقدار کرد. همچنین از سوی دیگر 450 میلیارد ریال به پیمانکاران و سایر نهادها بدهکار هستیم.