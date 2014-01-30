15 کارت بازرگانی هوشمند در آبادان صادر شد

غلامرضا اکبری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستورالعمل اتاق ایران مبنی بر صدور کارت بازرگانی هوشمند از ابتدای دی ماه گفت: در پی ابلاغ این دستورالعمل از ابتدای دی ماه تاکنون بیش از 15 کارت بازرگانی هوشمند صادر شده است.

وی از یک پارچه سازی فعالیتهای خدمات بازرگانی به عنوان هدف اصلی از انجام این کار نام برد و افزود: از این پس تمامی کارتهای بازرگانی اعم از صادره و تمدیدی به صورت هوشمند صادر می شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن آبادان از تسريع در صدور كارت، کاهش تردد مراجعات بازرگانان به اتاق، يكسان سازی كارتهای بازرگانی، ايفزایش سطح رضايت مندی تجار و بازرگانان، در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز واحدهای مرتبط با اتاق به مشخصات بازرگانان و وحدت رويه در اين امر را از جمله مزيتهای صدور کارت بازرگانی هوشمند خواند.

اکبری زاده اظهار کرد: یافتن هویت و شناسنامه کاری، امکان ارتباط با بازرگانان خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی، آشنایی با اصول تجارت مدرن، دسترسی به مشاوره حقوقی و بهره مندی از یارانه صادرات از دیگر مزیتهای بهره مندی از کارت بازرگانی هوشمند به شمار می ورد.

وی با اشاره به کاربردهای متفاوت این کارت تصریح کرد: از کارت بازرگانی هوشمند می توان در جهت ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات کالا از طریق مناطق آزاد، انجام حق العمل کاری در گمرک، صادرات تمامی کالاهای مجاز نیز استفاده کرد.