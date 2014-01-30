"روان سازی تجارت" پدیده شوم قاچاق را به ورطه نابودی خواهد کشاند/ لزوم گسترش اشتغال در شهرهای مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده قاچاق کالا در کشور علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند.

قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی باعث خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و غیره می شود.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به مهر می گوید: در اقتصاد سالم تمامی فعالیت های اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما برخی از افراد مایل به چنین امری نبوده و بنابراین موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند.

قاچاق کالا و ارز از مصادیق اقتصاد زیرزمینی است

عباس شعبانی افزود: از مهمترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند.

وی افزود: قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت خواهد شد.

این فعال اقتصادی گفت: ضمن اینکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور خواهد شد.

شهروندی از بندر مرزی آستارا به مهر گفت: با توجه به اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی است بنابراین عوامل متعددی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این پدیده شوم اقتصادی، اجتماعی کمک می کند.

رمضانعلی صالحی افزود: سود آوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر است و این سود ناشی از تفاوت قیمت ها در بازار داخل با کشورهای همجوار است.

وی اظهارداشت: قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو است اما نکته قابل توجه این است که چرا تاکنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می کند.

شهروند دیگری از بندر انزلی به خبرنگار مهر می گوید: کاهش درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی و کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات رسمی نیز از پیامدهای قاچاق کالا است.

علی پناهی افزود: پدیده قاچاق کالا باعث می شود درآمد دولت به سه طریق از قبیل گسترش اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی، کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای ارز ی کاهش یابد.

منابع هنگفتی از درآمد دولت به جیب قاچاقچیان می رود

وی اظهارداشت: بنابراین منابع هنگفتی از درآمد دولت که باید صرف حمایت از تولید کنندگان داخلی و سرمایه گذاری مولد در کشور شود به جیب قاچاقچیان می رود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: کاهش حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت باعث ورشکستی تولید کنندگان و تعطیلی کارخانه ها بویژه در صنایع هایتک می شود.

وی یادآورشد: هزینه تولید کالا در داخل کشور به دلیل کاهش حمایت دولت بسیار بالاست به گونه ای که توان رقابت با محصولات خارجی را از بین می برد و سبب از بین رفتن فرصت های شغلی در کشور خواهد شد.

بدون شک اختیار در خرید و انتخابات کالا یکی از حقوق مسلم مصرف‌ کنندگان است این بهره‌ مندی و خرید در چه سطحی و چقدر می ‌تواند تضمین کننده هزینه‌ های اقتصادی باشد بر همین اساس این سؤال به ذهن می‌ رسد که آیا شناختی در مورد کالاهایی که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند وجود دارد ؟ آیا مصرف ‌کنندگان می‌ توانند کالای قاچاق را تشخیص دهند؟

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در این خصوص گفت: کالاهایی که ثبت سفارش شده اند و از مجاری قانونی وارد کشور گشته‌ اند در کشور توزیع می‌ شود به یکی از وظایف کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی این کالاهاست.

وی افزود: بر این اساس طرح‌ هایی در کشور اجرا خواهد شد که شناسایی کالای قاچاق را برای مردم آسانتر خواهد کرد به‌ عنوان مثال کالاهایی که در بازار وجود دارد اما ضمانت نامه ‌ای برای تضمین ندارد و یا در واقع خدمات پس از فروش آن مشخص نیست اینها بیانگر اینست که چنین کالاهایی از مبادی غیر اصولی وارد کشور شده است.

منتظری اظهارداشت: مردم برای کسب آگاهی از شناسنامه کالای مورد نظر می ‌توانند از طریق کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز به وسیله واحد بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یعنی همان شماره 124 اطلاعاتی را کسب کنند.

وی گفت: در واقع مردم می‌ توانند با ارائه مشخصات و آدرس کالا به بازرسان به قاچاق بودن یا نبودن کالای مورد نظر خود پی ببرند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه پدیده قاچاق موضوعی فراملی بوده که همه جهان را با خود درگیر کرده است، افزود: ایران با کشورهای همسایه بیش از هشت هزار و 700 کیلومتر مربع مرز دارد که کالاهای قاچاق از طریق آنها وارد کشور می ‌شود و باید توجه کرد که این مسئله نیازمند یک مبارزه همه ‌جانبه است.

قاچاق کالا بیشترین آسیب را به حوزه تولید وارد می ‌کند

وی اذعان داشت: در منطقه مرزی گیلان گام‌ های مثبتی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده‌ که در صورت عدم کنترل سایر مرزهای کشور این تلاش‌ ها بی ‌نتیجه خواهد ماند.

منتظری تاکیدکرد: قاچاق کالا بیشترین آسیب را به حوزه تولید وارد می ‌کند و این در حالیست که در چند سال اخیر تولید محصولات داخلی با کاهش روبرو بوده است.

وی ادامه داد: بر این اساس هر چه سطح مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گستردگی بیشتری برخوردار باشد این پدیده شوم کم‌ رنگتر می‌ شود.

مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گيلان نیز می گوید: پدیده قاچاق یک پدیده ناشناخته نیست و تنها در ایران نیز معنا پیدا نمی‌ کند در 40 سال گذشته گردش مالی قاچاق در سراسر جهان 100 برابر افزایش یافته است و این یک علامت سؤالی بزرگ را در مقابل همه قرار می ‌دهد که گستردگی این مسئله جهانی است بر این اساس باید با روش ‌های علمی به مبارزه برخاست.

اسماعیل عبدالهی افزود: مصرف دخانیات و سیگار در ایران حدود 60 میلیارد نخ سیگار است و این در حالیست که 24 میلیارد نخ سیگار به ‌صورت قاچاق به کشور وارد می ‌شود.

وی اظهارداشت: همچنین حدود 80 در صد از لوازم آرایشی مورد نیاز کشور از طریق قاچاق در چرخه توزیع قرار می ‌گیرد و این مسئله به نگرانی‌ های شدیدی را ایجاد می‌ کند با توجه به اینکه دولت نسبت به مسائل تلاش‌ های ویژه ‌ای داشته است.

مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گيلان گفت: بر اساس آخرین نشست رئیس جمهوری با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش اعظمی از هدف ‌گذاری دولت با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مسئله قاچاق متمرکز شده است، این بیانگر آن است که مسئولان کشور نسبت آثار مخرب این پدیده آگاهی دارند.

وی افزود: در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئله قاچاق و زوایای مختلفی مورد بررسی قرار می ‌گیرد که اشتغال به عنوان یکی از موضوعات مطرح ‌شده صدمات بسیاری را در راستای قاچاق متحمل شده است.

عبدالهی اظهارداشت: همچنین توانمندسازی مرزنشینان در مقابله با قاچاق از اهداف اصلی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که برای تحقق آن باید اهتمام ویژه ‌ای داشت.

وی اذعان داشت: آموزش، روان سازی تجارت، فرهنگ سازی و اطلاع ‌رسانی از دیگر برنامه ‌هایی است که قاچاق کالا و ارز را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

پدیده قاچاق کالا به اقتصاد ملی ضربات مهلکی وارد می ‌سازد

مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گيلان گفت: پدیده قاچاق فرصت ‌های شغلی بسیاری را در کشور نابود کرده و به اقتصاد ملی ضربات مهلکی وارد می ‌کند.

وی افزود: شرایط تحریم و گستردگی مرزها نیز بر این مسئله دامن می زند که با رونق تعاونی‌ های مرزنشینان و آشناسازی آنها با مسائل مربوط به تجارت علاوه بر ایجاد فرصت شغلی مناسب برای جوانان می‌ توانست آسیب‌ های ناشی از پدیده شوم قاچاق را برای مرزنشینان در حد چشمگیری کاهش دهد.

عبدالهی بیان داشت: بنابراین باید با فرهنگ سازی نسبت به توجه به تولید داخلی به مبارزه با قاچاق پرداخت و مرکز صدا و سیما نیز در این میان می ‌تواند نقش ‌آفرینی مؤثر داشته باشد. همچنین کاهش تعرفه‌ های وارداتی در راستای تأمین نیازهای واقعی مردم باید در برنامه‌ های دولت گنجانده شود.

وی تصریح کرد: علاوه‌ بر این خطرات قاچاق کالا و ارز را به دلیل سود دهی بالای آن باید افزایش داد که متاسفانه مجازات قاچاق در کشورمان مطلوب نیست و در این زمینه نسبت به افزایش مجازات‌ ها باید گام ‌های مؤثرتری برداشته شود.

مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گيلان ادامه داد: در قانون جدید نسبت به مقابله با قاچاق مجازات ‌های سنگین تری برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده است که البته تحقق این امر عزم جدی و همگانی مردم را می ‌طلبد.

وی گفت: تجربه نشان می دهد که محدودیت زمینه قاچاق را فراهم می ‌سازد ضمن اینکه باید واقعیت‌ های اقتصادی کشور را در نظر گرفت با توجه به اینکه هم‌ اکنون کشور در شرایط تحریم قرار دارد.

عبدالهی افزود: اصلاح تعرفه ها باید براساس شناسایی نیازهای واقعی کشور و آگاهی از ظرفیت ‌های تولیدکنندگان انجام شود علاوه ‌بر این باید در کنار آن روان سازی تجارت و توانمندسازی تجار در دستور کار قرار گیرد که در نتیجه می ‌توان بسیاری از زیان‌ های ناشی از قاچاق کالا و ارز را جبران کرد.

وی اظهارداشت: گیلان در بحث مبارزه با قاچاق تنها در جایگاه بازدارندگی قرار ندارد بلکه در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی گام‌ های مثبتی برداشته است.

مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گيلان گفت: براساس راهبرد مورد نظر استانداری باید به صنایع استان توجه ویژه ‌ای داشت بنابراین این کمیسیون در راستای حمایت از محصولات تولیدی فعالیت می ‌کند.

گیلان در بحث مبارزه با قاچاق تنها در جایگاه بازدارندگی قرار ندارد

وی افزود: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدایت مبارزه با این پدیده شوم، شناسایی آسیب ها و تقویت بنیه تولیدکنندگان را بر عهده دارد.

عبدالهی اظهارداشت: علاوه ‌بر این شورای عالی مبادلات مرزی با هدف استفاده از ظرفیت ‌های مرزنشینان ضمن ایجاد بازارچه ‌های مرزی و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده تشکیل شده است.همچنین این شورا در نظر دارد تا با شناختی واقع ‌بینانه از همه ظرفیت ‌های استان مزیت ‌ها و مشکلات گیلان را مدیریت کرد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان در این زمینه گفت: هنگام ورود کالا و در بکارگیری ابزارهای کنترل آن به تعرفه مشخص شده‌ مدیریت جامعی در کشور وجود ندارد.

محمد علی یوسفی افزود: آگاهسازی مردم از مهمترین مسائلی است که می‌ توان از آن در مبارزه با قاچاق بهره برد و این در حالیست که در یک کشور اسلامی با آموزه های دینی قاچاق علاوه بر اینکه یک نوع تخلف محسوب شده است از لحاظ شرعی نیز تائید نمی ‌شود.

وی اظهارداشت: بر این اساس باید از ظرفیت‌ های علمای اسلام در کشور بیش از پیش استفاده کرد و این مسئله یک مطالبه عمومی راه می ‌طلبد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان گفت: قاچاق کالا و ارز اثرات نامطلوبی را در اقتصاد، سرمایه ‌گذاری و تولید داخلی بر جای می ‌گذارد.

وی افزود: ایران بعد از هند دومین کشور مصرف ‌کننده لوازم آرایشی و بهداشتی در جهان است در حالیکه مصرف این کالاها که از مبادی غیر رسمی وارد شده ‌اند بدون تائید وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذیربط می ‌تواند سلامتی افراد را در معرض خطر قرار دهد.

یوسفی اظهارداشت: دولت در صادرات و واردات کالا و در تولید و توزیع آن نقش مؤثری دارد اما بخش خصوصی و تشکل‌ هایی که باید در این بخش وارد شوند بسیار کمرنگ است.

وی اذعان داشت: دولت هنگام تصویب مصوبه های مورد نظر در بخش صادرات و واردات کالا تنها نظرات خود را اعمال می ‌کند در حالی که بخش خصوصی در این میان نقش کمتری دارد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان یادآورشد: بر این اساس برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید بخش خصوصی خود را با سیاست‌ های دولت تطبیق دهد و به نقش ‌آفرینی در صادرات، واردات و تولید کالا بپردازد.

قاچاق کالا و ارز اثرات نامطلوبی را در اقتصاد، سرمایه ‌گذاری و تولید داخلی بر جای می ‌گذارد

به هر حال قاچاق کالا از معضلات اقتصادی کشور به شمار می رود و دیگر جرائم در كنار آن شکل می گیرد. کشور ایران نيز به رغم اقدامات گسترده برای مبارزه با قاچاقچيان کالا با این معضل که به عنوان عامل بازدارنده در تولید نقش دارد، درگیر است.

این پدیده شوم اقتصادی با تحت تاثیر قرار دادن وضعيت اقتصادی افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذير علاوه بر سلامتی، معيشت و اشتغال آنان را تهدید می کند. خوشبختانه مسئولان اقدامات مثبتي در زمینه قاچاق انجام داده اند و با كنترل مرزها توانسته اند از ورود غیر قانونی کالاهای مختلف تا حدودي جلوگیری كنند.

قاچاق معضلي بين المللی است که رفع این معضل در کشور جزء با وحدت و انسجام ملی و همت والاي مسئولان، امکان پذير نیست. ایجاد و گسترش اشتغال در شهرهای مرزی از توسعه قاچاق جلوگیری و مشکلات و پيامدهای آن را تا حد زیادی کاهش می دهد.