اکبریان داور مسابقه صبا و راه آهن شد/ صبا بدون محروم آماده رویارویی با راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال صبای قم برای مصاف حساس با راه آهن شهر ری، بلافاصله بعد از مسابقه خانگی با راه آهن شهر ری گیلان که نهمین حضور عبدالصمد مرفاوی در کنار بازیکنان این تیم بوده، به شکلی جدی در حال برگزاری و پیگیری است.

کادر فنی تیم فوتبال صبای قم که به خوبی به اهمیت بازی با راه آهن شهر ری و سه امتیاز آن آگاه هستند، سعی می‌کنند با تمرینات منظم و با برنامه و همچنین مرور تاکتیک‌های مورد نظر بر اساس روش بازی شاگردان منصور ابراهیم زاده، تیم صبای قم را برای این دیدار فوق‌العاده حساس آماده کنند.

صبا بدون محروم آماده رویارویی با راه آهن

سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال زمان برگزاری مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و راه آهن شهر ری را عصر جمعه یازدهم بهمن ماه قرار داده و بر همین اساس صبای قم امروز صبح آخرین تمرین خود را بر اساس تاکتیک های پیش بینی شده ویژه این بازی برگزار می‌کند.

در حالی که مسابقه از ساعت 14:30 دقیقه عصر روز جمعه یازدهم بهمن‌ماه در ورزشگاه اختصاصی راه آهن در شهرک اکباتان تهران برگزار می‌شود، صبایی‌ها آخرین تمرین خود را پیش از بازی مقابل راه آهن شهر ری که مرور تاکتیک‌های ویژه این دیدار خواهد بود، به انجام خواهند رساند.

معرفی داوران مسابقه صبا و راه آهن شهر ری

بر اساس اعلام کمیته داوران دیدار تیم‌های صبای قم و راه آهن شهر ری را محمدرضا اکبریان داور با تجربه فوتبال کشورمان قضاوت خواهد کرد، ضمن اینکه این داور را مصطفی فراهانی به عنوان کمک اول، حسن یوسفی به عنوان کمک دوم و حسن یوسفی به عنوان داور چهارم همراهی خواهند کرد در حالی که محمدرضا فلاح ناظر این دیدار معرفی شده است.

دیدار تیم‌های صبای قم و راه آهن شهر ری به دلیل اینکه هر دو تیم هفته قبل به ترتیب موفق به شکست تیم های داماش گیلان و فجر شهید سپاسی شیراز شده‌اند یکی از مهم‌ترین بازی‌های هفته دهم دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس محسوب می‌شود.

بازگشت حیدری به ترکیب صبا و تداوم غیبت کاشی و بیات

سرمربی سابق استقلال و مس کرمان یعنی عبدالصمد مرفاوی به عنوان نفر اول کادر فنی تیم فوتبال صبای قم در یکی از مهمترین تجربه های مربیگری خود در لیگ سیزدهم با سرمربی مطرح راه آهن شهر ری که پیش از این در نفت تهران، ذوب آهن و سپاهان اصفهان نیز مربیگری کرده است و مقطعی نیز مربی تیم ملی بود رقابتی دیدنی خواهد داشت.

در حالی که مرفاوی برای دومین بار به عنوان سرمربی تیم صبای قم، نماینده فوتبال قم را مقابل راه آهن شهر ری مربیگری می‌کند، در سوی دیگر میدان منصور ابراهیم زاده نیز چهارمین تیم را در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر مربیگری می‌کند.

صبای قم برای این بازی محسن بیات و مرتضی کاشی را همچنان به دلیل آسیب دیدگی در اختیار ندارد اما مجید حیدری مدافع بلند قامت این تیم که در دیدار با تراکتورسازی تبریز کارت قرمز گرفته بود و از دیدار با داماش گیلان نیز محروم بود به این دیدار می رسد.