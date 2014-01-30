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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۰

ادیبی:

منطقه آزاد اروند از باشگاه ها و تیم های ورزشی دارای طرح حمایت می کند

منطقه آزاد اروند از باشگاه ها و تیم های ورزشی دارای طرح حمایت می کند

آبادان – خبرگزاری مهر: مسئول تربیت بدنی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این سازمان از باشگاههای و تیمهای ورزشی دارای طرح حمایت می کند.

پیمان ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باشگاهها و تیمهایی که دارای طرحهای ورزشی هستند با مراجعه به واحد تربیت بدنی و ارائه طرحهای خود  از تسهیلات و حمایت سازمان منطقه آزاد اروند برخوردار شوند.
 
مسئول تربیت بدنی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: طرحهای ارائه شده باید قابل اجرا و متناسب با جغرافیا و شرایط منطقه باشند.
 
وی تصریح کرد: پس از دریافت طرحهای ورزشی یاد شده این طرحها در جلسه ای با حضور مشاوران و کارشناسان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و به طرحهای  پذیرفته شده جهت اجرا تسهیلات ارائه می شود.
 
ادیبی هدف از انجام این کار را حمایت از تیمها و باشگاههای ورزشی فعال در منطقه، ارتقاء سطح  ورزش، ایجاد نشاط و تلاش در جهت حفظ سلامت جامعه نام برد.
 
به گفته وی در صورت قابل قبول بودن طرحهای ارائه شده  به باشگاهها و تیمهای ورزشی در صورت نیاز، زمین نیز داده می شود.
کد مطلب 2224824

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