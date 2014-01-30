خداحافظی رسمی چراغعلی از شورای شهر/ مرد رسانه ای شورا بدون ارائه گزارش عملکرد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، عضو با سابقه شورای اسلامی شهر گرگان که در انتخابات دوره سوم و چهارم شورای شهر که با کسب حداکثر آرای مردم بعنوان منتخب نخست آن ها وارد شورای شهر شده بود با پاسخ مثبت به استانداری گرگان از سمت خود در شورای شهر استعفا کرد و فعالیت خود را بعنوان مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گلستان آغاز کرد.

خروج وی از شورای شهر در حالی که یبش از 2 هزار و 400 روز در شورای شهر فعالیت کرده بود و همچنین دو دوره متوالی رای اول شهروندان را کسب کرده بود با موافقت ها و مخالفت هایی همراه بود، لذا چراغعلی از برگزاری نشستی با مردم و رسانه خبر داد و افزود هدف از این جلسه ارائه گزارش عملکرد 2400 روز حضور در شورای اسلامی شهر گرگان است.

آیین قدردانی از 2 هزار و 400 روز تلاش عبدالرضا چراغعلی در شورای اسلامی شهر گرگان توسط مجمع توسعه پایدار گرگان شامگاه چهارشنبه در محل سینما کاپری گرگان برگزار شد.

عبدالرضا چراغعلی در این نشست ضمن تشکر از اعضای مجمع توسعه پایدار گرگان گفت: از تمام کسانی که بی ادعا برای انتخاب شدنم در شورای اسلامی شهر گرگان تلاش کرده و هیچ وقت خواسته ای نداشتند، تشکر و قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: در زمانی که در شورای شهر گرگان فعالیت می کردم 4 سال مسئول کمیسیون فرهنگی بودم که در این مدت اقدامات مختلفی را انجام دادم. یکی از شاخص ترین اقدامات برگزاری انتخابات شورایان محلات در گرگان بود. در آن زمان گرگان دومین شهر در کشور بود که انتخابات شورا یاران محلات را برگزار کرد و این اقدام به گونه ای بود که از شورای کشور نیز در آن حضور پیدا کردند.

وی افزود: توجه به بافت و آثار تاریخی گرگان مانند تپه قلعه خندان و دیوار تاریخی گرگان از دیگر اقداماتم در کمیسیون فرهنگی شورای شهر بود همچنین توجه به موضوعات حماسی و انقلابی مردم گرگان در راس برنامه ها قرار داشت.

چراغعلی تاکید کرد: شهر تاریخی گرگان نیاز به همدلی، تلاش و جدیت بیشتر دارد و امروز اعلام می کنم اگرچه به ظاهر از شورای شهر رفتم ولی تمام توجهم به گرگان بوده و برای توسعه آن تلاش می کنم.

وی اظهار کرد: معتقدم در مسیر خدمتگذاری به مردم نباید به عقب برگردیم و تنها به جلو می رویم اما در این مسیر ممکن است تغییر رویه هایی ایجاد شود ولی این تغییرات نیز در راستای خدمتگذاری است.

وی با تاکید بر این نکته که خروجش از شورا حاصل مشورت و جمع بندی با افراد مختلف بوده گفت: خروجم از شورا را یک استراتژی سیاسی، اجتماعی اعلام می کنم و در سمت جدید نیز به شورای شهر و شهردار جدید از هیچ خدمتی دریغ نخواهم کرد.

یکی از اعضای دوره پیشین شورای اسلامی شهر گرگان در این مراسم درباره عبدالرضا چراغعلی گفت: ارزش گذاری بر روی شخصیت چراغعلی به تعداد آرای او بستگی ندارد و شخصیت انسانی او و آن چه که سبب ارزش گذاری والای ما برای وی می شود وجود برخی شاخص های انسانی مانند مردمی بودن، مردم دوست بودن و عشق خدمت به مردم گرگان در وجود چراغعلی است.

حبیب الله قلیشلی ادامه داد: من چراغعلی را انسانی مردم دوست، شریف و شجاع می دانم و در سنوات گذشته به خاطر این حس شجاعت وی پیش آمده بود که برخی از مسائل را درخواست می کردم که او مطرح کند.

وی با اشاره به اثرگذاری و جایگاه شورای اسلامی شهر بیان کرد: شورا می تواند با استفاده از قدرت خود کارهای ویژه ای را انجام دهد و به این دلیل که منتخب مردم هستند می توانند سرونشت استان را به دست بگیرند بنابراین مردم باید با هوشیاری بیشتری به انتخابات شورا نگاه کنند.

قلیشلی تاکید کرد: با رفتن چراغعلی از شورا مخالف بودم چراکه معتقدم شورا جایگاهی است که اثرگذاری آن بیشتر بوده و کاربردی تر است اما امروز که وی به استانداری گلستان رفته به اعضای شورای شهر گرگان و استان توصیه می کنم سعی در پایین آوردن تنش ها داشته باشند چراکه این تنش ها موجب پایین آمدن راندمان کار و عقب افتادن می شود و ضمن کاهش تنش ها از ارزش های والای شخصیتی و تخصصی چراغعلی بهره کافی ببرند.

وی تاکید کرد: در دوره های گذشته شورای شهر بسیاری از طرح های بزرگ با هدایت چراغعلی انجام شد.

یکی از اعضای کمیته توسعه پایدار گرگان در این نشست بیان کرد: عبدالرضا چراغعلی به عنوان یک پدیده اجتماعی در دو دوره انتخابات شورای شهر گرگان بالاترین رای را کسب کرد و به خاطر این همه حمایت یکی از سرمایه داران جامعه است.

مهدی خراسانی ادامه داد: در زمان شمارش آرا وی در 72 درصد از صندوق ها اول و در مابقی دوم تا چهارم بودند و این 17 هزار رایی که بدست آوردند بدون حمایت هیچ گروه خاص و نهاد دولتی بود.

وی افزود: معتقدم شورایی که نتواند رای اول این شهر را حفظ کند ایرادی در کارش وجود دارد این شورا دچار اشکال بوده و نتوانست به رای مردم احترام بگذارد و از فرصتی به نام چراغعلی استفاده کند. استانداری گلستان نیز برای چراغعلی سنگر خدمت بوده و مطمئنا در آن جا هم منشا خیر می شود و این آغاز یک قدم بزرگتر است.

یک پژوهشگر حوزه فرهنگ عامه گرگان در این مراسم اظهار کرد: از تمام شهروندان دعوت می کنم به همه مسائل شهری خود توجه کنند چراکه همه ضربه هایی که می خوریم از بی توجهی است و ما باید پیگیر مسائل باشیم و آرا ما زمانی ارزش دارد که به دنبال آن دغدغه و مطالبه باشد.

محمد اخوان مهدوی افزود: به نظرم این آرا زمانی ارزش دارد که وقتی می بینمیم فردی مانند چراغعلی با 17 هزار رای در شورای شهر به حالت انفعال درآمده پیگیر باشیم و صدای آرای ما به گوش برسد. وقتی این همه افراد برای شهر دغدغه داشته و با شورا همراه شوند بسیاری از مطالبات درست شهروندان محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر مردم دغدغه این شهر را داشته باشند شاهد این همه ساخت و سازهای ناهنجار و تخریب بافت تاریخی که در سال 1310 به ثبت رسیده و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر نخواهیم بود بنابراین از همه کسانی که دغدغه گرگان را دارند دعوت می کنم حواسشان به محیط اطرافشان باشد و شورا نیز برخی تعارفات را کنار بگذارد.