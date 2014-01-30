تنها پنج روحانی در روستاهای چالوس مستقر هستند

حجت الاسلام علی اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به علت فقر حضور روحانی در غرب استان بسیاری از مساجد تقاضای داشتن روحانی دارند، ولی ما نمی توانیم جوابگو شویم.

اسفندیاری اظهار داشت: در مجمع 61 روحانی در شهرستان فعالتی دارند که پنج روحانی مستقر در روستاها هستند و از طرف سازمان تبلیغات حمایت شدند.

وی عنوان کرد: از مجمع 82 مسجد در شهرستان 30 مسجد فعال داریم که امام جماعت ثابت دارند وبقیه روحانیون یا فصلی هستند، یا در ادارات و پادگانها مشغله فرهنگی دارند .

رئیس تبلیغات اسلامی چالوس بیان داشت: در شهر وچالوس وحوز ه های تابع آن 13 مرکز قرآنی داریم که 90 مربی قرآنی در آن مشغول فعالیت هستند ومجموعا 65 هئیت آقایان و28 هئیت مذهبی بانوان نیز در شهرستان فعالیت دارند.

وی در خصوص مداحان گفت: در بخش خواهران 48 نفر و در بخش برادران 30 مداح داریم و در شهرستان فعالیت می کنند.