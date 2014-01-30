نخستین همایش بین المللی اقتصادی ایران و آمریکا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همین رابطه سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از حضور تیم اقتصادی و عمرانی البرز در اولین همایش بین المللی اقتصادی ایران و آمریکا در شهر نیویورک این کشور خبر داد و جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور را مهمترین هدف پیش روی این تیم عنوان کرد.

مجید سریزدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق در همین رابطه اظهار داشت: این اجلاس در روز 17 اسفند برگزار خواهد شد و مانیز با حضور در آن برنامه ها و بسته های اقتصادی خود را برای سرمایه گذاران معرفی خواهیم کرد.

این مسئول اضافه کرد: در واقع همایش نیویورک تدبیری است که توسط سران بازرگانی و اقتصادی کشور صورت پذیرفته است و عمدتاً برای جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و با درایت اتاق بازرگانی و وزارتخانه مربوطه عملیاتی شده است.

وی در همین رابطه عنوان کرد: در همایش مذکور ما برآنیم که بسته های سرمایه گذاری که در استان ایجاد کرده ایم را معرفی کنیم تا در نتیجه آن زمینه لازم برای جذب و ارتباط با سرمایه گذاران خارجی و بالأخص سرمایه داران ایرانی خارج از کشور فراهم شود تا از توان و سرمایه و فکر و ایده آنها هم به نحو أحسن و در جهت پیشبرد امور در حوزههای مختلف استفاده کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه که«آیا از سطح کل استانهای کشور نمایندگانی در این جلسه حضور خواهند داشت یاخیر؟»گفت: به تناسب استانهایی که پیشنهادات اقتصادی دارند نمایندگانی هم در این همایش حضور خواهند داشت و البته مسئولین اقتصادی نیز در این سفر نمایندگان استانها را همراهی خواهند کرد.

سریزدی در ادامه گفت: دولت و مدیریت استانداری البرز توجه و یژه ای به توسعه اقتصادی کشور دارد و راهکارهای فراوانی را برای توسعه در این بخش و رفع موانع و مشکلات کلان اقتصادی کشور و استان را در اولویت قرار داده که امیدواریم با اتخاذ این راه حل هاشاهد ساماندهی و بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.

استقبال قابل توجه سرمایه گذران از طرح بُرد - بُرد

همچنین سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در خصوص اعلام فراخوان فرصتهای سرمایه گذاری با عنوان «فرصتهای بُردبُردسرمایه گذاری» که چندی است در سطح استان صورت گرفته است نیز توضیحاتی را ارائه کرد و این طرح را در راستای اهداف دولت تدبیر و امید در استان و برقراری توسعه متوازن به عنوان راهبرد و نقشه راه استانداری البرز عنوان کرد.

مجید سریزدی در پاسخ به این سوال که ایدۀ طرح «فرصتهای برد-برد سرمایه گذاری» از کجا شکل گرفت و استقبال صاحبان صنایع در این طرح چگونه بوده است گفت: حوزه معاونت هماهنگی استانداری با درایتی که استاندار در این رابطه داشتند کلید انجام اینکار را زد و تا کنون بیش از 600 طرح و سرمایه گذار و پروژه خوب در این طرح ثبت نام شده اند.

وی افزود: برآورد ما بر این است که در روزهای باقیمانده و با عنایت به اینکه در آخرین روزهای اجرای فراخوان قرار داریم استقبال بیشتری هم خواهد شد؛ برای مثال فقط ظرف 48 ساعت گذاشته 117 مورد طرح ثبت نام شده است، این در حالی است که هنوز تبلیغات سراسری ما روی آنتن صدا و سیما نرفته است و این اقدام را برای زمانی گذاشته ایم که اتمام مرحله استانی را داشته باشیم.

البرز در جذب سرمایه گذار نمونه کشوری باشد

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی در همین خصوص گفت: طبیعی است که اقدامات بسیار خوبی برای جذب و رضایت و رونق بازار سرمایه که شامل فکر و برنامه و ایده و توان و تخصص و پول و همه این موارد که مربوط به بخش خصوصی است صورت عملیاتی بگیرد تا مشکلات موجود در این رابطه هرچه زودتر رفع شود.

این مسئول در همین رابطه تشریح کرد: امیدواریم که با مجموع نیروهای خوبی که در سطح استان داریم از ارگانهای اجرایی گرفته تا همکارانمان در شوراهای اسلامی شهر و البته مجلس، بتوانیم زمینه های مناسبی را در این رابطه ایجاد کنیم، و امیدواریم که منطقه و استان البرز به عنوان نمونه در سطح کشور بتواند به اصطلاح منشأ بروز موفقیت برای اقدامات اینچنینی باشد.

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گفتگو: ســعید پورمــند