تفاهمنامه کار در واحدهای تولیدی خدماتی و صنعتی در آبادان منعقد شود

علی حیاوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدریس دو هزار و 888 هنرجوی آبادانی در 14 هنرستان این شهرستان گفت: در زمان حاضر یک هزار و 916 هنرجوی پسر و 972 هنرجوی دختر در 36 رشته مختلف مهارتهای لازم را فرا می گیرند.

وی از تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز فعالیتهای مختلف اعم از خدماتی، تولیدی و صنعتی به عنوان یکی از اهداف مهم فنی و حرفه ای نام برد و افزود: برای این منظور رشته های متنوعی در بخش خواهران و برادران راه اندازی در حال ارائه آموزشها و مهارتهای مربوطه به آنان هستیم.

کارشناس مسئول فنی و حرفه ای آموزش و پرورش آبادان اظهار کرد: از آنجاییکه قابیلت آموزشگاههای فنی و حرفه ای برای خانواده ها ناشناخته است لذا اقدام به تهیه و توزیع پنج هزار سی دی آموزشی در میان خانواده های دانش آموزان کرده ایم ضمن آنکه هنرجویان نیزمی توانند نقش سفیران ما را در جهت معرفی رشته های مهارتی ایفا کنند.

حیاوی زاده تصریح کرد: هنرجویان پس از فارغ التحصیلی در رشته های فنی و حرفه ای بدون نیاز به مقطع پیش دانشگاهی می توانند برای ادامه تحصیل تا مقطع دکترا وارد دانشگاه شوند.

وی یادآور شد: بر اساس هماهنگی صورت گرفته فارغ التحصیلان رشته های فنی و حرفه ای آبادان می توانند در دانشگاههای آبادان، خرمشهر و اهواز مشغول به تحصیل شوند، ورود هنرجویان به دانشگاهها اغلب بدون کنکور و یا با برگزاری آزمون سراسری (البته نه در حد میلیونی) انجام می شود.

کارشناس مسئول فنی وحرفه ای آموزش و پرورش آبادان ادامه داد: هنرجویان رشته های فنی و حرفه ای به طور کامل با کار آشنایی دارند.

حیاوی زاده گفت: اشتغال مهمترین مقوله قابل توجه در خصوص هنرجویان است ، کارخانجات و شرکتهای تولیدی، خدماتی و صنعتی بسیاری در شهر وجود دارند که می توان با انعقاد تفاهمنامه همکاری در خصوص بکارگیری فارغ التحصیلان رشته های فنی و حرفه ای اقدام کرد و نیروهای متخصص، مهارتی و توانمند مورد نیاز واحدهای یاد شده را بدون دغدغه استخدام کرد.

وی بار دیگر بر لزوم توجه به فارغ التحصیلان رشته های مهارتی فنی و حرفه ای با توجه به آشنایی آنان با کار و آشنایی کامل آنان با مهارتهای لازم تاکید کرد.