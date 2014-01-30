350 برنامه به مناسبت دهه فجر توسط سپاه ناحیه ثارالله شیراز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور میرزاییان صبح پنج شنبه در نشست خبری اعلام برنامه های دهه فجر گفت: برای اولین بار به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب در دهه فجر سال جاری هر روز 35 برنامه توسط سپاه ناحیه ثار الله شیراز اجرا می شود.

وی تصریح کرد: این برنامه ها توسط بسیج مساجد، مدارس، بازاریان، اصناف، دانشگاهیان و.... اجرایی می شود.

فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز با اشاره به برخی از برنامه های این ناحیه یادآور شد: تجلیل از خانواده های شهدا، جانبازان و گلباران مزار شهدا از برنامه های این دهه است.

سرهنگ میرزاییان ادامه داد: نواختن زنگ انقلاب در روز 12 بهمن در تمامی مدارس شیراز، برگزاری مسابقات ورزشی جام فجر، برگزاری یادواره شهدای انقلاب و بازدید از آسایشگاه جانبازان، سالمندان و شیرخوارگاه کودکان از دیگر برنامه های این دهه است.

وی یادآور شد: افتتاح چند پایگاه مقاومت و تعدادی از پروژه های سازندگی و همچنین اعزام اکیپ های درمانی جهت ویزیت و ارائه داروی رایگان در مناطق محروم نیز از جمله برنامه هایی است که اجرایی می شود.

فرمانده سپاه ناحیه ثار الله شیراز افزود: رژه نمادین موتور سواران در سالروز ورود امام(ره) و...... از دیگر برنامه های مد نظر قرار داده شده برای این دهه است.

سرهنگ میرزاییان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استکبار ستیزی از امام(ره) به یادگار مانده است، گفت: امروز اگر مدیر و یا مسئولی به فکر رفع مشکلات مردم نباشد بازی در زمین دشمن را انجام داده که ما به عنوان یک بسیجی اجازه چنین کاری را نمی دهیم.