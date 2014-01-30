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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۰

حجت‌الاسلام کرمی در گفتگو با مهر:

همایش ملی "سبک زندگی در دهه پیشرفت و عدالت" در قم برگزار می‌شود

همایش ملی "سبک زندگی در دهه پیشرفت و عدالت" در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان قم از برگزاری همایش ملی سبک زندگی در دهه پیشرفت و عدالت خبر داد.

حجت‌الاسلام رضاعلی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه پیام نور استان قم در اجرای منویات مقام معظم رهبری و در راستای رسالت ذاتی خود که همانا احیا و تقویت سبک زندگی اسلامی در همه ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی امت اسلامی، اقدام به برگزاری همایش ملی سبک زندگی در دهه پیشرفت و عدالت می‌کند.

وی، سبک زندگی در امور اعتقادی و دینی، امور فقهی و حقوقی، فرهنگ شهری، روابط خانوادگی، روابط سیاسی و اجتماعی، امور اقتصادی، روانشناسی و تربیت، ورزش و تندرستی و سلامت، فرهنگ و رسانه و هنر، علم و فناوری و منظر نخبگان و متفکران اسلامی را از محورهای این همایش بیان کرد.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور استان قم، همایش ملی سبک زندگی در دهه پیشرفت و عدالت با همکاری دانشگاه پیام نور و شهرداری قم در اول خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.

کرمی ادامه داد: علاقه مندان تا 20 اسفند 92 فرصت دارند چکیده مقالات خود را پیرامون محورهای اشاره شده و اصل مقالات را تا 20 فروردین 93 به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

دبیرخانه این همایش در قم، بلوار 75 متری عمار یاسر، بلوار تعاون، دانشگاه پیام نور استان قم واقع شده و درگاه اطلاع رسانی و رایانامه این همایش به ترتیب www.lifestyleconf.ir  و info@lifestyleconf.ir است.
 

کد مطلب 2224838

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