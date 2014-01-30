هشدار سیا به سنای آمریکا؛ حضور 7هزار نیروی مسلح خارجی در سوریه خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، جیمز کلابر رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در مقابل اعضای کمیته اطلاعات مجلس سنای این کشور اعلام کرد: ما معتقدیم در شرایط کنونی بیش از 7 هزار فرد مسلح خارجی در حال جنگ با نظام بشار اسد در سوریه هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: این افراد از 50 دنیا هستند که اغلب آنها از کشورهای اروپایی و خاورمیانه هستند. این مسئله نه فقط برای ما بلکه برای این کشورها نیز خطرناک و نگران کننده است.

کلابر خاطرنشان کرد: دستگاه های اطلاعاتی آمریکا پیش از این علیرغم گزارش های محرمانه ای که در اختیارشان بود به طور علنی از رقم 7 هزار فرد مسلح خارجی در سوریه سخن نگفته بودند.