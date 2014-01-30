شهرداری تبریز دو امتیاز از باریج اسانس صدرنشین گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابت های والیبال سوپرلیگ باشگاه های کشور با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که طی آن در مهم ترین بازی هفته، تیم شهرداری تبریز در خانه توانست تیم صدرنشین باریج اسانس کاشان را با نتیجه سه بر دو شکست دهد.

در روزی که بیش از دو هزار نفر از دوستداران والیبال تبریز یک مسابقه نزدیک و مهیج را در سالن شهید اقدمی به تماشا نشسته بودند، در نهایت این تیم شهرداری این شهر بود که با حمایت همین تماشاگران موفق شد میهمان قدرتمند خود باریج اسانس کاشان را شکست دهد.

در این دیدار حساس و مهم که در پنج گیم برگزار شد و حدود دو ساعت و نیم طول کشید، تیم شهرداری بازی خوبی نسبت به حریف خود بخصوص در ست های دوم و سوم انجام داد و در نهایت از این دیدار سخت داخل خانه به دو امتیاز ارزشمند دست پیدا کرد.

شاگردان حسین معدنی در تیم شهرداری در این مسابقه در ست های دوم، سوم و پنجم به ترتیب با امتیازهای 25 بر 23، 25 بر 21 و 15 بر 12 در برابر تیم میهمان صاحب برتری شدند و تیم باریج اسانس نیز که هدایت فنی اش به دست مصطفی کارخانه از مربیان کاربلد کشورمان است، در ست های اول و چهارم با امتیاز مشابه 25 بر 19 به پیروزی رسید.

مهدی مرندی لیبرو شهرداری تبریز و امیر غفور از باریج اسانس بهترین بازیکنان این دیدار بودند و در طول پنج گیم، بازی تاثیرگذاری را برای تیم های خود انجام دادند. البته در این میان نباید از بازی موثر محمد غیاثی بازیکن با تجربه تیم شهرداری تبریز هم به سادگی عبور کرد. غیاثی در ست های دوم و سوم علیرغم اینکه مدت زمان کوتاهی در زمین بود، اما با سرویس های بسیار خوب خود توانست تیم حریف را در دریافت ها دچار مشکل کرده و پیروزی تیمش را در این دو ست آسان تر کند. در سوی مقابل مهدی مهدوی نیز در تیم باریج اسانس بازی خوبی برای تیمش انجام داد و پایه گذار امتیازات زیادی برای سبز و سفیدپوشان کاشانی شد.

با شکست برابر شهرداری تبریز، تیم باریج اسانس کاشان که هفته ها صدر جدول لیگ برتر والیبال را در اختیار داشت، سرانجام در هفته هجدهم این رقابت ها از بالاترین خانه جدول پائین آمد.

تیم شهرداری تبریز با این پیروزی 27 امتیازی شد و در همان رتبه ششمی جدول باقی ماند. تیم باریج اسانس کاشان نیز با کسب تنها یک امتیاز از این بازی بیرون از خانه، 40 امتیازی شد و با توجه به پیروزی سه بر دو متین ورامین برابر جواهری گنبد، به علت تعداد برد کمتر پس از نماینده ورامین در رده دوم قرار گرفت.

در دیدار دور رفت شهرداری تبریز مغلوب باریج اسانس شده بود و شاگردان حسین معدنی در دیدار هفته هجدهم به نوعی انتقام شکست در دور رفت را از حریف خود گرفتند و باعث نزول باریج اسانس از رده اول به رده دوم شدند.

غفار درخشنده، احمد حاج کاظمی و وحید پورکاشیان به ترتیب به عنوان ناظر، داور اول و داور دوم این دیدار نظارت و قضاوت این بازی را بر عهده داشتند.